اتفاق نادر قد يعيد السياح للبرتغال

يمكن أن تصبح البرتغال واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي وافقت على عودة "جسر جوي" مع المملكة المتحدة ، مما يسمح للمواطنين الذين يسافرون بين البلدين بتجنب إجراءات الحجر الصحي، والسفر بقيود مخففة، وفق ماذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.





وقال مانويل لوبو أنتونيس ، سفير البرتغال لدى المملكة المتحدة ، إن بلاده حريصة على التوصل إلى اتفاق يسمح للسائحين البريطانيين بالعودة هذا الصيف.





وأضاف لبي بي سي "نعتقد أن الوضع تحت السيطرة وسنكون سعداء باستقبال أكبر عدد ممكن من البريطانيين ، كما كان من قبل".





من المتوقع أن يعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن عدد من ترتيبات الجسر الجوي الثنائي في 29 يونيو ، وفقًا لتقارير صحيفة التليجراف ، التي تربط البريطانيين إلى وجهات قصيرة المدى ذات مستويات منخفضة في انتقال الفيروس 4 يوليو.





وقالت الصحيفة إن الحكومة تركز على دول مثل فرنسا وإسبانيا واليونان والبرتغال.





بموجب هذه الصفقات ، لن يضطر المسافرون إلى الخضوع للحجر الصحي عند الوصول إلى وجهتهم ، كما سيتم التغاضي عن الحجر الصحي لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة المتحدة.





لن تدخل الجسور، أو "ممرات السفر" حيز التنفيذ إلا بعد موافقة وزارة الخارجية على رفع الحظر المفروض على السفر غير الضروري إلى الوجهات وعندما يصرح المسؤولون الطبيون.





ونصحت الحكومة بعدم السفر إلى جميع أنحاء المملكة المتحدة منذ 23 مارس ، ومن المرجح أن يركز أي رفع لحظر وزارة الخارجية البريطانية على الدول الأوروبية أولًا.



