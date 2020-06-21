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امتحانات الثانوية العامة في زمن كورونا.. تجاوزات أمام لجان رغم تحذيرات الوزير.. تجمع أولياء الأمور وتكدس الطلاب بدون كمامات.. والطلاب يخالفون الإجراءات الاحترازية بالأحضان والقبلات.. فيديو وصور

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

  • غضب بشدة.. شاهد رد فعل مدير تعليم الإسماعيلية ضد طالب بدون كمامة
  • قلقًا على أبنائهم.. تجمع أهالي طلاب الثانوية العامة على أرصفة مدارس القاهرة
  • رغم التحذيرات.. أولياء الأمور بصحبة أبنائهم أمام لجان الثانوية بالمنوفية.. شاهد

  


انطلق صباح اليوم ماراثون الثانوية العامة، والذي شهد تجمعات للطلاب وأولياء الأمور الذين تكدسوا أمام اللجان، رغم تحذيرات وزير التربية والتعليم بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور والتكدس أمام اللجان.

شهدت مدارس العمرانية بمحافظة الجيزة، توافدا طلابيا كبيرا منذ الساعة الثامنة صباحا، على لجان الثانوية العامة، وسادت حالة من الانضباط على بعض المدارس، حيث حرص الطلاب على الالتزام بالإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

 

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وشهدت بعض اللجان تكدسا وتجمعا من الطلاب وأولياء الأمور أمام اللجان، وخالفوا توصيات وزير التربية والتعليم، بمنع التكدس والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث استقبل بعض الطلاب بعضا بالقبلات والأحضان أمام اللجان.


ورصد "صدى البلد" تجمعات الأهالي فى محيط  مدرسة انصاف سرى الثانوية بنات بالقاهرة، حيث لوحظ تجمع الأهالى على الأرصفة  الموازية للمدرسة  بعد غلق أبواب المدرسة وبدء الامتحان، وظهر القلق على ابنائهم رافعين  الدعوات  لله بٱن يحفظ أبناءهم ومتمنين لهم النجاح.

 

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جاء ذلك بعد منع قوات الأمن والإدارة التجمعات أمام باب المدرسة حرصا على سلامة الطلاب، ما جعل الأهالي يلجأون للانتظار بالأرصفة المحيطة بها والموازية، رغم التنبيه عليهم بالذهب لبيوتهم، للوقاية من كورونا.

 

شدّد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، على مسؤولي لجان الثانوية العامة، بأهمية التزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية، ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

 

وطالب قبيصي، بضرورة توزيع الأدوات الطبية اللازمة من الكمامات والقفازات وغيرها على جميع اللجان وذلك لتوزيعها على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وغضب قبيصي بشدة عند رؤيته أحد الطلاب وهو غير ملتزم بارتداء الكمامة، مشددا على اتخاذ إجراءات عقابية ضد موظفي التربية والتعليم في حالة عدم تنفيذ الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار العدوي.

 

وتفقد قبيصي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد مركز توزيع الأسئلة الخاص بامتحانات الثانوية العامة في يوم الامتحان الأول حيث اطمأن علي سير العمل داخل المركز الي جانب تسلم مسئولي توزيع الاسئله الصناديق الخاصة بكل ادارة تعليمي.

 

بينما أبدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استياءه وغضبه الشديد بسبب الزحام الشديد أمام إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة كفر الشيخ.

 

جاء ذلك خلال جولة محافظ كفر الشيخ، التفقدية، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سلامة الويشي، مدير التعليم العام.

 

وعنف محافظ كفر الشيخ مسئولي التربية والتعليم والمسئولين عن اللجنة، الطلبة دي واقفة ليه كده" .. مطالبًا بسرعة دخول الطلاب والالتزام بإجراءات التعقيم والإجراءات الوقائية والاحترازية.


وانطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حيث يؤدي 19 ألفًا و413 طالبًا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية؛ الامتحانات في 84 لجنة على مستوى المحافظة.


 وفي سياق متصل تواجد العشرات من أولياء الأمور بصحبة أبنائهم أمام لجنة امتحانات الثانوية العامة ومقرها المدرسة الرسمية المتميزة للغات بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث حرصت الأمهات على التواجد مع أبنائهم رغم تحذيرات محافظ المنوفية بمنع التجمعات أمام اللجان وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية.


وانطلق اليوم الأحد، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 ، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .


وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي سيمر بها طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الأحد ، قبل بدء زمن امتحان اللغة العربية.

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وتتمثل هذه الخطوات والإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم فيما يلي :

 

 - يصل الطلاب إلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة منذ الثامنة صباحا.

 - يمر الطلاب من بوابات التعقيم.

 - بعد المرور من البوابة يتم قياس حرارة الطالب باستخدام كاشف الحرارة.

 - ثم يتم تفتيش كل طالب بالعصى الإلكترونية الخاصة الخاصة بالبحث عن اجهزة التليفون المحمول ووسائل الغش الالكتروني.

 - يتم تسليم الطلاب الكمامات وأكياس الجيل المطهر.

 - يمر الطالب على جهاز تغليف الحذاء بطبقة من البلاستيك منعا لنشر أي عدوى عبر حذائه.

- ثم ينتظر الطلاب في ساحة انتظار مع المحافظة على التباعد الاجتماعي ، علما بأن هذه الساحة  تم إنشاؤها في الهواء الطلق حتى موعد الصعود الى اللجان وبدء الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة في زمن كورونا.. تجاوزات أمام لجان رغم تحذيرات الوزير.. تجمع أولياء الأمور وتكدس الطلاب بدون كمامات.. والطلاب يخالفون الإجراءات الاحترازية بالأحضان والقبلات.. فيديو وصور
امتحانات الثانوية العامة في زمن كورونا.. تجاوزات أمام لجان رغم تحذيرات الوزير.. تجمع أولياء الأمور وتكدس الطلاب بدون كمامات.. والطلاب يخالفون الإجراءات الاحترازية بالأحضان والقبلات.. فيديو وصور
امتحانات الثانوية العامة في زمن كورونا.. تجاوزات أمام لجان رغم تحذيرات الوزير.. تجمع أولياء الأمور وتكدس الطلاب بدون كمامات.. والطلاب يخالفون الإجراءات الاحترازية بالأحضان والقبلات.. فيديو وصور
امتحانات الثانوية العامة في زمن كورونا.. تجاوزات أمام لجان رغم تحذيرات الوزير.. تجمع أولياء الأمور وتكدس الطلاب بدون كمامات.. والطلاب يخالفون الإجراءات الاحترازية بالأحضان والقبلات.. فيديو وصور
امتحانات الثانوية العامة في زمن كورونا.. تجاوزات أمام لجان رغم تحذيرات الوزير.. تجمع أولياء الأمور وتكدس الطلاب بدون كمامات.. والطلاب يخالفون الإجراءات الاحترازية بالأحضان والقبلات.. فيديو وصور
امتحانات الثانوية العامة في زمن كورونا.. تجاوزات أمام لجان رغم تحذيرات الوزير.. تجمع أولياء الأمور وتكدس الطلاب بدون كمامات.. والطلاب يخالفون الإجراءات الاحترازية بالأحضان والقبلات.. فيديو وصور
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