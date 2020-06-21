سهولة العربي تتغلب على قلق الامتحانات وكورونا .. الفرحة تسيطر على طلاب مدارس الجيزة |فيديو وصور

تحولت حالة طلاب الثانوية العامة بمدرسة جمال عبد الناصر اليوم بمحافظة الجيزة من التوتر والقلق من الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية لكورونا، إلى السعادة والاحتفال بسهولة اللغة العربية بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحان وهو ما ظهر على وجههم بمجرد الخروج من اللجان.

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يشار إلى أنه انطلق اليوم الأحد، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 ، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي سيمر بها طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الأحد ، قبل بدء زمن امتحان اللغة العربية.

وتتمثل هذه الخطوات والإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم فيما يلي :





- يصل الطلاب إلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة منذ الثامنة صباحا.





- يمر الطلاب من بوابات التعقيم.

- بعد المرور من البوابة يتم قياس حرارة الطالب باستخدام كاشف الحرارة.

- ثم يتم تفتيش كل طالب بالعصى الإلكترونية الخاصة الخاصة بالبحث عن اجهزة التليفون المحمول ووسائل الغش الالكتروني.

- يتم تسليم الطلاب الكمامات وأكياس الجيل المطهر.

- يمر الطالب على جهاز تغليف الحذاء بطبقة من البلاستيك منعا لنشر أي عدوى عبر حذائه.

- وينتظر الطلاب في ساحة انتظار مع المحافظة على التباعد الاجتماعي ، علما بأن هذه الساحة تم إنشاؤها في الهواء الطلق حتى موعد الصعود الى اللجان وبدء الامتحان.