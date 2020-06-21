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أخبار العالم

السعودية تدين بشدة عملية الطعن التي وقعت في مدينة «ريدينج» البريطانية

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:49 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لعملية الطعن التي وقعت في مدينة "ريدينج" في المملكة المتحدة البريطانية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وقدمت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ - العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللمملكة المتحدة الصديقة حكومةً وشعبًا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدةً تضامن السعودية ووقوفها مع بريطانيا ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
يذكر أنه قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، إثر قيام رجل بطعن عشوائي في متنزه ببلدة "ريدينج".

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