بلاغ يتهم وزير عدل الإخوان بالتواصل مع قنوات داعمة للإرهاب والتشارك مع جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة





تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار المحامى العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية ، قيد تحت رقم 2713 لسنة 2020 بلاغات محام عام أول ، ضد أحمد مكى وزير العدل الأسبق خلال حكم الإخوان ، اتهمه فيه بتعمده نشر اخبار كاذبة والتشارك مع جماعة ارهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية والتواصل مع قنوات إخوانية داعمة للإرهاب الموجه ضد مصر ومحرضة على نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد .





ونص محمود فى بلاغه ، أنه بتاريخ 17 يونيو أجرى المقدم ضده البلاغ أحمد مكى وزير عدل الاخوان خلال فترة حكمهم مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة القطرية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر والتى تحرض على نشر الفوضى وإثارة الفتنة داخل البلاد ، وخلال تلك المداخلة تعمد نشر اخبار كاذبة عن فترة حكم الاخوان بغرض إعادتهم للمشهد السياسي المصري وان تلك التصريحات مست قيادات مصرية وطنية دافعت عن مصر وانقذتها من براثن تلك العصابة الارهابية وأنهأطلق تلك التصريحات تنفيذا لتعليمات تلقاها من قيادات التنظيم الدولى للإخوان مقابل تمويلات مشبوهه .





كما اتهم محمود فى بلاغه ، احمد مكى بارتكابه جريمة التشارك مع جماعة ارهابية لتحقيق أغراضها الاجرامية بهدف منع مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية من ممارسة أعمالها ونشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد واثارة الفزع والرعب فى نفوس المصريين ، كما اتهمه بارتكاب جريمة التواصل مع قنوات ارهابية موالية للتنظيم الاخوانى الدولى الداعم للارهاب الموجه ضد مصر لتهديد امن مصر القومى والاضرار بالمصالح العليا للبلاد .



