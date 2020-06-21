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أخبار البلد

السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن عن وظائف شاغرة

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:38 م
السفارة البريطانية
السفارة البريطانية بالقاهرة
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محمد وديع
أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الأحد، عن حاجتها لــ مستشار صحفي للسفارة، على أن تكون مهمته الأساسية تنفيذ استراتيجية الاتصالات الخاصة بالسفارة من خلال مجموعة من الأنشطة منها العمل كمستشار صحفي للسفير والسفارة، وإدارة الحملات الإعلامية، ووضع المحتوى الخبري الذي يتم نشره عبر الصحفيين المحليين، وتقديم إحاطات صحفية للسفارة وكبار زوار من لندن. 

وأضافت السفارة أن من مهام الوظيفة أيضا تأمين التغطيات الصحفية للمملكة المتحدة في مصر، بما في ذلك إصدار البيانات الصحفية والبيانات والمقالات الافتتاحية والرد على طلبات وسائل الإعلام، وكذلك الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع وسائل الإعلام الرئيسية في مصر وتطوير شبكة إقليمية وعربية من أجل زيادة وصول أخبار السفارة. وتقديم المشورة لفرق السفارة المختلفة حول أنواع التغطية المتاحة والفرص المتاحة لوسائل الإعلام وكيف سيساعد دمج التغطية الصحفية في عملهم على تحقيق الأهداف.

آخر موعد للتسجيل 4 يوليو ويشترط الحصول على شهادة من جامعة مرموقة؛ وأن يكون صاحب مهارات تنظيمية قوية؛ ولديه ما لا يقل عن سنتين من العمل في مجال ذي صلة.

ويمكن للراغبين في الحصول على الوظيفة التقديم من الرابط التالي: https://fco.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-1/brand-2/user-4391732/candidate/eform/6300507/page/1

ويمكن التعرف على الشروط المطلوبة من هنا: https://fco.tal.net/vx/appcentre-ext/brand-2/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/12316-Communications-Officer/en-GB

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