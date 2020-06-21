السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن عن وظائف شاغرة

الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع وسائل الإعلام الرئيسية في مصر وتطوير شبكة إقليمية وعربية من أجل زيادة وصول أخبار السفارة. وتقديم المشورة لفرق السفارة المختلفة حول أنواع التغطية المتاحة والفرص المتاحة لوسائل الإعلام وكيف سيساعد دمج التغطية الصحفية في عملهم على تحقيق الأهداف.

آخر موعد للتسجيل 4 يوليو ويشترط الحصول على شهادة من جامعة مرموقة؛ وأن يكون صاحب مهارات تنظيمية قوية؛ ولديه ما لا يقل عن سنتين من العمل في مجال ذي صلة.





ويمكن للراغبين في الحصول على الوظيفة التقديم من الرابط التالي: https://fco.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-1/brand-2/user-4391732/candidate/eform/6300507/page/1





ويمكن التعرف على الشروط المطلوبة من هنا: https://fco.tal.net/vx/appcentre-ext/brand-2/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/12316-Communications-Officer/en-GB



