وسط تكتم شديد.. بابل والمثلوثى أبرز الأسماء المرشحة لارتداء قميص الزمالك.. تفاصيل وأرقام

نجح نادى الزمالك على مدار المواسم الماضية فى إبرام صفقات قوية ومفيدة، ساعدت الفريق فى تحقيق الكثير من البطولات والظهور بشكل مميز اشتاقت الجماهير البيضاء له.





وكان الزمالك يعانى فى مراحل سابقة من سوء اختياره للصفقات وكثرتها دون فائدة ثم يضطر بعد ذلك لعرض هؤلاء اللاعبين للبيع أو التنازل عنهم.





ومنذ الموسم الماضى، بدأت الأمور تختلف وتتغير للأفضل بشكل ملحوظ من جانب المسؤلين فى نادى الزمالك بشأن التعاقدات الجديدة ومعايير اختيارها.





ل الجميع عن هوية الاعبيين الذين سينضموا للزمالك قريبًا، بسبب التكتم الشديد من جانب النادى على أى تفاصيل تخص الموضوع، ومع تردد بعض الأسماء فى الفترة الماضية التى كانت قريبة من التوقيع للفريق والانضمام له. ومع إعلان رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور ، فى مداخلة هاتفية على شاشة قناة الزمالك، حسم الفريق لصفقتين قويتين، وتأكيده على إتمام كل شئ، وانتظار الوقت المناسب حتى يعلن عن تفاصيل الصفقة تساء





ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، بعض الاعبيين الذى انتشرت الأخبار حول اقترابهم من الانضمام لفريق الزمالك





الإنجولى أرى بابل





يبلغ أري بابل من العمر ٢٦ عامًا، بدأ مسيرته مع فريق أول أغسطس وخاض عدة تجارب احترافية فى البرتغال منذ 2017 وآخرها فى سبورتنج لشبونة الذى غادره بالمجان فى الصيف الماضى إلى ناديه الأنجولى.





يجيد أرى اللعب فى مركز المهاجم الثانى وجناح أيسر، ونجح فى تسجيل هدف بنسخة بطولة دورى أبطال افريقيا الحالية قبل خروج فريقه من منافسات البطولة.





وسينضم أرى بابل للزمالك قادمًا من فريق أول أغسطس الإنجولى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد الاعب مع الفريق.





ومن المتوقع الإعلان رسميًا عن الصفقة بعد فتح رحلات الطيران من جديد حتى يستطيع الاعب المجئ وإجراء الكشف الطبى.





أرقام أرى بابل صفقة الزمالك المنتظرة





خاض بابل مع فريقه أول أغسطس الإنجولى ٨ مباريات بنسخة دورى أبطال افريقيا الجارية، نجح فى تسجيل هدف وصناعة أخر.





وشارك مع المنتخب الإنجولى فى ٣٥ مباراة، نجح فى تسجيل ٥ أهداف فقط.





حمزة المثلوثى





بدأ مسيرته الكروية داخل نادي البنزرتي، وتم تصعيده للفريق الأول وهو في الثامنة عشر من عمره في موسم 2009-2010.





نجح في التتويج بلقبين لكأس تونس مع فريقي الصفاقسي والبنزرتي.





يلعب فى مركز الظهير الأيمن، وسينضم للزمالك قادمًا من فريق الصفاقسى التونسى فى صفقة انتقال حر، ويتواجد حاليًا الاعب مع المنتخب التونسى فى معسكره برفقة فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك.





أرقام المثلوثى مع الصفاقسى بالموسم الجارى





شارك حمزة المثلوثي في 17 مباراة مع الصفاقسي، نجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.





* انتقل المثلوثى لفريق الصفاقسى موسم ٢٠١٦، ولكنه لمع وظهر مع الفريق بالموسم الماضى، 2018-2019 حيث تم اختياره كقائد للفريق وشارك في 31 مباراة بمختلف البطولات، نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.





أرقام المثلوثى مع فريق البنزرتى





شارك مع فريق البنزرتى فى 128 مباراة بجميع البطولات، نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 3 أخرين.