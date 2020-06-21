وسط تكتم شديد.. بابل والمثلوثى أبرز الأسماء المرشحة لارتداء قميص الزمالك.. تفاصيل وأرقام

نجح نادى الزمالك على مدار المواسم الماضية فى إبرام صفقات قوية ومفيدة، ساعدت الفريق فى تحقيق الكثير من البطولات والظهور بشكل مميز اشتاقت الجماهير البيضاء له.
وكان الزمالك يعانى فى مراحل سابقة من سوء اختياره للصفقات وكثرتها دون فائدة ثم يضطر بعد ذلك لعرض هؤلاء اللاعبين للبيع أو التنازل عنهم.
ومنذ الموسم الماضى، بدأت الأمور تختلف وتتغير للأفضل بشكل ملحوظ من جانب المسؤلين فى نادى الزمالك بشأن التعاقدات الجديدة ومعايير اختيارها.
ومع إعلان رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، فى مداخلة هاتفية على شاشة قناة الزمالك، حسم الفريق لصفقتين قويتين، وتأكيده على إتمام كل شئ، وانتظار الوقت المناسب حتى يعلن عن تفاصيل الصفقة تساءل الجميع عن هوية الاعبيين الذين سينضموا للزمالك قريبًا، بسبب التكتم الشديد من جانب النادى على أى تفاصيل تخص الموضوع، ومع تردد بعض الأسماء فى الفترة الماضية التى كانت قريبة من التوقيع للفريق والانضمام له.
ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، بعض الاعبيين الذى انتشرت الأخبار حول اقترابهم من الانضمام لفريق الزمالك
الإنجولى أرى بابل
يبلغ أري بابل من العمر ٢٦ عامًا، بدأ مسيرته مع فريق أول أغسطس وخاض عدة تجارب احترافية فى البرتغال منذ 2017 وآخرها فى سبورتنج لشبونة الذى غادره بالمجان فى الصيف الماضى إلى ناديه الأنجولى.
يجيد أرى اللعب فى مركز المهاجم الثانى وجناح أيسر، ونجح فى تسجيل هدف بنسخة بطولة دورى أبطال افريقيا الحالية قبل خروج فريقه من منافسات البطولة.
وسينضم أرى بابل للزمالك قادمًا من فريق أول أغسطس الإنجولى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد الاعب مع الفريق.
ومن المتوقع الإعلان رسميًا عن الصفقة بعد فتح رحلات الطيران من جديد حتى يستطيع الاعب المجئ وإجراء الكشف الطبى.
أرقام أرى بابل صفقة الزمالك المنتظرة
خاض بابل مع فريقه أول أغسطس الإنجولى ٨ مباريات بنسخة دورى أبطال افريقيا الجارية، نجح فى تسجيل هدف وصناعة أخر.
وشارك مع المنتخب الإنجولى فى ٣٥ مباراة، نجح فى تسجيل ٥ أهداف فقط.
حمزة المثلوثى
بدأ مسيرته الكروية داخل نادي البنزرتي، وتم تصعيده للفريق الأول وهو في الثامنة عشر من عمره في موسم 2009-2010.
نجح في التتويج بلقبين لكأس تونس مع فريقي الصفاقسي والبنزرتي.
يلعب فى مركز الظهير الأيمن، وسينضم للزمالك قادمًا من فريق الصفاقسى التونسى فى صفقة انتقال حر، ويتواجد حاليًا الاعب مع المنتخب التونسى فى معسكره برفقة فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك.
أرقام المثلوثى مع الصفاقسى بالموسم الجارى
شارك حمزة المثلوثي في 17 مباراة مع الصفاقسي، نجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.
* انتقل المثلوثى لفريق الصفاقسى موسم ٢٠١٦، ولكنه لمع وظهر مع الفريق بالموسم الماضى، 2018-2019 حيث تم اختياره كقائد للفريق وشارك في 31 مباراة بمختلف البطولات، نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.
أرقام المثلوثى مع فريق البنزرتى
شارك مع فريق البنزرتى فى 128 مباراة بجميع البطولات، نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 3 أخرين.