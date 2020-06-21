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فن

جونى ديب يزور مستشفى للإطفال بطريقة مبتكرة للتخفيف عنهم

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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نبيل العدوى

تناقلت وسائل الإعلام العالمية أخبار الزيارة الافتراضية عبر الفيديو كول للنجم العالمي جوني ديب لمستشفى كوينزلاند للأطفال فى كندا، وتحدثه مع الأطفال مرتديا ملابس شخصيته الشهيرة "جاك سباروا" فى فيلم "قراصنة الكاريبى".

وعمل جوني ديب على الترفيه عن الأطفال المتواجدين بالمستشفي التي سبق له زيارتها في عام 2017 والتقاطه الصور معهم.




يعرف عن  JOHNNY DEPP أعماله الخيرية، وتبرعه ب2 مليون دولار لصالح إحدى المستشفيات في لندن، بالإضافة إلى حبه الشديد للأطفال وحرصه الدائم على إسعادهم.

على جانب أخر تستمر جلسات القضية المثيرة للجدل بين النجم "جوني ديب" وزوجته السابقة "آمبر هيرد"، والتي زعمت مؤخرا بأن زوجها السابق اعتدى عليها جسديًا وألقى هاتفًا على وجهها في 2016 مما تسبب لها بالكدمات، وهو ما لم تضعه المجكمة عين الإعتبار.
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