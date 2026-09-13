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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواصلة جهود الوحدات المحلية بمدن إدفو والبصيلية لرفع كفاءة الإنارة والطرق وتكثيف أعمال النظافة والتصدى للتعديات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

قام العاملون بالوحدة المحلية بإدفو برئاسة شوقى مصطفى بمواصلة جهودها الميدانية للإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المظهر الحضارى، والتعامل الفورى مع إحتياجات المواطنين .

جاء ذلك بناءاً على تكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء زيارته الميدانية للعديد من المواقع الخدمية والتنموية بمركز ومدينة إدفو. 

رفع كفاءة الإنارة والنظافة والطرق

وشملت الأعمال بمنطقة الكلح غرب صيانة وإصلاح كشافات وأعمدة الإنارة ورفع كفاءة الطريق، إلى جانب رفع المخلفات والتراكمات وتسوية بعض الأجزاء التى تحتاج إلى تحسين، مع مواصلة أعمال النظافة بصورة دورية، وذلك بإشراف ناصر محمود على رئيس قرية الكلح غرب.

تهذيب الأشجار وتيسير الحركة بقرى وادى الصعايدة

وفى قرى وادى الصعايدة، تم بالتنسيق مع المزارعين تهذيب وتقطيع الأشجار المتداخلة التى كانت تعوق الطريق الرئيسى، بداية من مدخل عمرو بن العاص وحتى منطقة الشهامة، بما يسهم فى تحسين الرؤية وتيسير الحركة المرورية والحد من مصادر الخطورة، وذلك بإشراف ومتابعة المهندس خالد بكرى رئيس قرية وادى الصعايدة.

حملات للنظافة ورفع كفاءة الطرق بالبصيلية

كما نفذت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية، بقيادة عاطف كامل، حملة مكثفة للنظافة شملت تسوية بعض الطرق الداخلية، وإستكمال إزالة المطبات، وجرد الشارع العام ورشه بالمياه، ورفع المخلفات من الشوارع، لتحسين مستوى النظافة والمظهر العام.

متابعة المرافق والتصدى للتعديات بالرمادى بحرى

وفى قرية الرمادى بحرى ، تواصلت الأعمال الميدانية بإشراف هبة وجدى رئيس القرية حيث تم متابعة أعمال الصرف الصحى والتعامل مع المشكلات القائمة، وإزالة المطبات والعوائق بالطريق العام ، ورفع كفاءة الإنارة ، مع رفع الأتربة والمخلفات وتحسين حالة الطريق العام.

جهود بمدينة البصيلية 

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل بحملة نظافة شملت تسوية بعض الطرق الداخلية واستكمال إزالة. بعض المطبات فى الشوارع وجرد الشارع العام ورشه بالمياه ورفع المخلفات من الشوارع .

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