الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تواصل جهودها للإرتقاء بمستوى خدمات الإنارة والصرف

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أعمالها الخدمية بمختلف المناطق للتعامل الفورى مع أى ملاحظات وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بتكثيف الجهود الميدانية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر الحضارى بمختلف المناطق والأحياء.

رفع كفاءة منظومة الإنارة

وفى هذا الإطار ، قام العاملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة، بمتابعة أعمال إصلاح أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات، إلى جانب إزالة الأعمدة المتهالكة بنطاق مناطق حى الصداقة الجديدة والجوزيرة والعقاد، بما يسهم فى رفع كفاءة منظومة الإنارة وتحقيق المزيد من الأمان للمواطنين.

تطهير وصيانة مناهيل الصرف الصحى

كما شملت الجهود متابعة أعمال تطهير وصيانة مناهيل الصرف الصحى بعدد من المناطق المختلفة بحى الصداقة الجديدة، وذلك ضمن جهود الحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحى والتعامل مع أى مشكلات أو ملاحظات قد تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

الإعداد لحملة شاملة للنظافة بقرية أبو الريش

فى نفس السياق، عقد نائب رئيس المدينة لقاءً مع أهالى قرية أبو الريش، وذلك للإعداد والترتيب لبدء تنفيذ حملة شاملة للنظافة العامة بالقرية، بالتنسيق مع الأهالى، بما يسهم فى رفع مستوى النظافة وتحسين المظهر العام والإرتقاء بالبيئة المحيطة بالمواطنين.

مواصلة المتابعة الميدانية والإرتقاء بالخدمات

وأكد محافظ أسوان على أهمية استمرار المتابعة الميدانية بمختلف المناطق والأحياء، وسرعة التعامل مع الملاحظات ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، مع تكثيف جهود النظافة والصيانة، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق المظهر الحضارى اللائق بمختلف مناطق المحافظة.