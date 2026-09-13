ضبط 22 طن زيتون مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي بطنطا

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس ناصر العفيفي، وكيل الوزارة، في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، لضمان سلامة السلع والمنتجات المتداولة وحماية الطلاب والأسر.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت حملة مكبرة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء عن ضبط 22 طنًا من الزيتون المخلل غير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل منشأة غير مرخصة بمركز طنطا، إلى جانب براميل وعبوات ومستلزمات لإعادة التعبئة دون بيانات، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، خاصة مع زيادة حركة البيع والشراء بالتزامن مع العام الدراسي الجديد، والتصدي بكل حسم لأي محاولات لتداول أغذية غير صالحة أو مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وأبنائنا الطلاب.