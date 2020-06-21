مشايخ وأعيان قبيلة المجابرة في ليبيا ومصر: نؤيد الرئيس السيسي.. وإعلان القاهرة الخيار الأمثل لحل المشكلة الليبية

أعلن مشايخ وأعيان قبيلة المجابرة في ليبيا ومصر ، تأييدهم بما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأن أمن ليبيا هو امن مصر ، وأن مدينتي سرت والجفرة خط أحمر .





واعتبروا أن " إعلان القاهرة " هي الخيار الأمثل لحل المشكلة الليبية وذلك عن طريق الأمم المتحدة .





ودعا البيان الجامعة العربية اتخاذ كل مايلزم لوقف التدخل التركي في كل من ليبيا وسوريا والعراق لأن ما تقوم به تركيا هو إعلان حرب على الأمة العربية .





كما طالب البيان دول الاتحاد الأفريقي ودول الجوار الليبي ان تقف صفا واحدا في سبيل وقف المد الإخواني الذي أصبح يستشري في الشمال والجنوب الإفريقي.





وأكد البيان ان مجلس مشايخ وأعيان قبيلة المكابرة في كل ربوع ليبيا ومصر يتابع باهتمام كبير ما يدور على أرض الوطن وما تتعرض له ليبيا من قبل الاخوان المسلمين .





وأكدوا أن قلوبهم تنزف لما يتعرض له الوطن من خيانة عظمى وفي الوقت الذي تضمد فيه الجراح ، لاح في الأفق شعاع مصر الكنانة ،الذي يؤكد بأنه في العرين أسد ، فليبيا جزء من مصر وأمنها أمن مصر ، وذلك على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي .



