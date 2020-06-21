الاحتلال التركي يهدد المنطقة.. المسماري: القيادة المصرية سند ليبيا في كل محفل دولي منذ 2014

قال اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، إن الدولة المصرية عظيمة بتاريخها وعظمة شعبها ومبادئها.





وأضاف المسمارى، خلال مؤتمر صحفى نقلته "اكسترا نيوز"، ان ما يحدث على الاراضى الليبية ليست معركة ليبية فقط، وإنما معركة تتخطى حدود الدولة.





وأكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن الخطر الداهم الذي يقوده التركي أردوغان وزمرته الفاسدة وبعض العملاء الليبيين، يهدد السلم والأمن الدوليين.





وشدد المسماري، على أن القيادية السياسية المصرية منذ 2014 خطوة بخطوة مع القوات المسلحة الليبية، وسند للدولة الليبية فى كل محفل دولى.





وكشف أن التصعيد التركي والاحتلال المباشر للدولة الليبية، يهدد ليبيا ومصر وبل دول أوروبا، مؤكدا أن موقف مصر جاء بناء على قناعة بأن المعركة معركة قومية.





وقال المتحدث باسم الجيش الليبى، إن الشرعية التى يستند عليها الرئيس عبد الفتاح الليبى هى شرعية قومية عربية، مؤكدا أن مصر دائما تقف ضد الإرهاب وهدفها حماية الامن القومى العربى.





وأكد اللواء أحمد المسمارى، أن بلاده تقدر الدور المصري تجاه ليبيا.