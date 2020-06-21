لافته إنسانية.. دفعة 89 بمدرسة مدينة نصر الثانوية تتبرع لإنشاء غرفة حروق في مستشفى أهل مصر

فى لافته انسانية قدمت دفعة 89 بمدرسة مدينة نصر الثانوية النموذجية "حامد الجوجرى" تبرع بقيمة 200 الف جنية لانشاء غرفة لعزل الحروق فى مستشفى اهل مصر لعلاج الحوادث والحروق .





وتقدمت مؤسسة اهل مصر للتنمية ، بالشكر لدفعة 89 بمدرسة مدينة نصر الثانوية النموذجية على هذه المبادرة.





وتعتبر مؤسسة " اهل مصر للتنمية" اول مؤسسة فى مصر والشرق الاوسط وافريقيا ركزت جهودها ضد مخاطر الحوادث والحروق من خلال العلاج والتوعية والوقاية ، كما تقوم بتقديم الدعم الطبى والنفسى والاجتماعى لضحايا الحوادث والحروق بمفاهيم عالمية متكاملة.