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أخبار البلد

لافته إنسانية.. دفعة 89 بمدرسة مدينة نصر الثانوية تتبرع لإنشاء غرفة حروق في مستشفى أهل مصر

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:45 م
دفعة 89 بمدرسة مدينة
دفعة 89 بمدرسة مدينة نصر الثانوية
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فى لافته انسانية قدمت دفعة 89 بمدرسة مدينة نصر الثانوية النموذجية "حامد الجوجرى" تبرع بقيمة 200 الف جنية لانشاء غرفة لعزل الحروق فى مستشفى اهل مصر لعلاج الحوادث والحروق .

وتقدمت مؤسسة اهل مصر للتنمية ، بالشكر لدفعة 89 بمدرسة مدينة نصر الثانوية النموذجية على هذه المبادرة.

وتعتبر مؤسسة " اهل مصر للتنمية" اول مؤسسة فى مصر والشرق الاوسط وافريقيا ركزت جهودها ضد مخاطر الحوادث والحروق من خلال العلاج والتوعية والوقاية ، كما تقوم بتقديم الدعم الطبى والنفسى والاجتماعى لضحايا الحوادث والحروق بمفاهيم عالمية متكاملة.
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