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صيادلة المنوفية: طبيب تلا حشد الأهالى للاعتداء على المفتشين

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور ناصر أبو حسين، مدير عام إدارة الصيادلة بالمنوفية، إن الطبيب الذى يدعى أنه توصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا، من خلال بعض الأعشاب، قام بحشد المواطنين للاعتداء على المفتشين حال مجيئهم إلى صيدليته.

وأضاف "أبو حسين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،أن هذا الطبيب الذى يمارس عمله بمركز تلا لم يحصل على أى تراخيص لما يقوم بها، موضحًا أن ما فعله عبث كونه جمع بعض الأعشاب المعلومة وغير المعلومة ووضعها فى "كيس"، وقام ببيع الكيس بـ"500 جنيه".

وتابع:"وجدنا مجموعة من التوابل لها رائحة توم لا تستطيع تحديدها وعندما نسأله عنها لا يجيب"، مشددًا على أن هذا الطبيب يوجد العديد من الشكاوى قدمت فى حقه، وكان يقوم بحشد المواطنين فى صيدليته من أجل الاعتداء على أى مفتش يحاول التحقيق معه.

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