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رياضة

إنتر ميلان يفوز على سامبدوريا 2-1 في الدوري الإيطالي..فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز نادي إنتر، ميلان على نادي سامبدوريا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم"سيريا إي".

وتعد المباراة هي الأولى للنيراتزوري في الدوري الإيطالي منذ أكثر من 3 أشهر، لكنه عاد للنشاط فعليًا الأسبوع الماضي، عندما واجه نابولي في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، وخرج على يده بعد فوز فريق الجنوب بمجموع المباراتين 2-1.

افتتح البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل لـ إنتر في الدقيقة العاشرة، بعد تبادل لتمرير الكرة بينه وبين الدنماركي كريستيان إيريكسن، لتصل للوكاكو في منطقة الجزاء وضعها بسهولة في مرمى سامبدوريا معلنًا عن الهدف الأول.

وعاد لوكاكو ليساهم في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، عندما مرر تمريرة رائعة للقادم من الخلف كاندريفا، الذي مرر الكرة بدوره للوتارو مارتينيز على يساره، ليضعها المهاجم الأرجنتيني بسهولة في مرمى سامبدوريا، معلنًا عن الهدف الثاني، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، قلص مورتين ثورسبي الفارق لسامبدوريا في الدقيقة 53، بعد متابعته الرائعة لرأسية زميله عمر كولي التي ارتطمت بعارضة هاندنوفيتش حارس إنتر.

حاول بعدها لاعبو سامبدوريا تعديل النتيجة لكن دون جدوى، ليظفر النيراتزوري بنقاط المباراة الثلاث.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي إنتر للنقطة 57 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد نادي سامبدوريا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.
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