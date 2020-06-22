الأهلى يوجه صدمة جديدة لحسام عاشور.. والمسمار: يا بخت اللى معاه راجل.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن حسام عاشور قائد النادي الأهلى، تلقى صدمة كبيرة من جانب إدارة القلعة الحمراء، نظرًا لعدم إبلاغه ضمن مجموعة اللاعبين الذين حضروا للخضوع للمسحات الطبية.
وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إنه تعرض لصدمة جديدة، وهو ماجعله يكتب عبر حسابه على انستجرام، منذ قليل :" "عمر الرجالة ما تبيع الرجالة، واسأل الرجالة اللى اتعاملت معاه، ويابخت اللي معاه راجل".
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وأكد هانى حتحوت، إن إدارة الأهلى، كان عليها أن تتغاضى عن بعض تصرفات حسام عاشور، تقديرا لما قدمه للقلعة الحمراء.