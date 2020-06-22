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رياضة

الأهلى يوجه صدمة جديدة لحسام عاشور.. والمسمار: يا بخت اللى معاه راجل.. فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:11 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن حسام عاشور قائد النادي الأهلى، تلقى صدمة كبيرة من جانب إدارة القلعة الحمراء، نظرًا لعدم إبلاغه ضمن مجموعة اللاعبين الذين حضروا للخضوع للمسحات الطبية.

وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إنه تعرض لصدمة جديدة، وهو ماجعله يكتب عبر حسابه على انستجرام، منذ قليل :" "عمر الرجالة ما تبيع الرجالة، واسأل الرجالة اللى اتعاملت معاه، ويابخت اللي معاه راجل".


وأكد هانى حتحوت، إن إدارة الأهلى، كان عليها أن تتغاضى عن بعض تصرفات حسام عاشور، تقديرا لما قدمه للقلعة الحمراء. 

وغاب 3 لاعبين بالنادي الأهلي، عن مسحات فيروس كورونا التي أجريت صباح اليوم الأحد.

وتغيب  كلا من رمضان صبحي وشريف إكرامي بإذن من النادي، بينما تغيب حسام عاشور بعد إبلاغه مؤخرا، بخروجه من حسابات القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.


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