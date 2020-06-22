أخبار التوك شو.. الخارجية: دول عديدة ثمنت جهود مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا.. التضامن تزف بشرى لأصحاب المعاشات.. والصحة تحذر من زيادة عدد الإصابات بـ كورونا بسبب التجمعات أمام اللجان

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الاخيرة، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك تفهما وتقديرا دوليا لما أعلنه الرئيس السيسي بشأن الأزمة الليبية والذي أكد فيه أهمية التوصل إلى حل ليبي ليبي يجنب الشعب مخاطر الصراع العسكري.





قال فتحى عبد الكريم المستشار الإعلامى لرئيس النواب الليبى عقيلة صالح،رحب بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التى ألقاها أمس بسيدى برانى، المنطقة الغربية لجمهورية مصر العربية.





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نسبة تطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحانات الثانوية العامة اليوم تراوحت ما بين 90% و95%.





الصحة تحذر من زيادة عدد الإصابات بـ كورونا بسبب التجمعات أمام لجان الثانوية العامة قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بـ وزارة الصحة، أن الوزارة تتوقع بدء تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا في منتصف يوليو.





قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المستحقين للعلاوات الخمس للمعاشات هم المتواجدين من بين 2006 لـ2015، حيث تضاف العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، ومن ثم بعد خمس سنوات تضاف إلى 80% من معاشه، متابعه: سيتم صرفها فى أول يوليو المقبل، كما أن الاستعلام الإلكتروني لإصحاب المعاشات أن كانوا مستحقين، وأيضا معرفة نسب الزيادة،وذلك بداية من يوم الإربعاء القادم.





حدثت مشادة كلامية بين الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والإعلامية إيمان الحصري خلال مداخلة هاتفية لـ شوقى ببرنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى".





كشفت الإعلامية ريهام السهلى تفاصيل إصابتها وتعافيها من فيروس كورونا.

وقالت السهلى فى أول ظهور لها عبر فضائية "اكسترا نيوز" بعد تعافيها من فيروس كورونا: الإصابة بالفيروس كانت تجربة صعبة والحمد لله على تخطيها.





كشفت الفنانة منى أش أش، تفاصيل تعافيها تدريجيا من فيروس كورونا.

وقالت أش أش خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث"، أنها بدأت تتعافى تدريجيا، ولكن فيروس كورونا تسبب لها فى لزوجة في الدم، لافتة إلى أن لزوجة الدم تسبب جلطات بعد ذلك.





قالت مها أسامة الفتاة التي طلبت الزواج على الفيس بوك إن الفكرة جاءت نتيجة سنوات مرت بها شعرت فيها أن المجتمع يهين الفتاة التي تأخرت عن الزواج.





دعا الدكتور شوقي علام لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي مرددا «نصر الله مصر وشعبها وقائدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه».



