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سيارات

تجنب هذه الأخطاء أثناء القيادة كي لا تتسبب في حادث تصادم

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
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أماني نوار
قدم العديد من الخبراء في مجال السيارات، نصائح هامة يجب على السائقين الالتزام بها أثناء القيادة، خاصةً على الطرق السريعة، حيث اعتبر الخبراء بعض العادات الخاطئة أحد أبرز أسباب وقوع الحوادث، ومن أبرزها :

1-    يجب تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

2-    الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور واستخدام جميع الأضواء الموجودة بالسيارة.

3-    يجب مضاعفة مسافة الامان بين السيارة الامامية والخلفية والتي تقدر بـ8 امتار لكل 10 كيلو سرعة.

4-    على قائد السيارة ان يكون حذر عند تغيير المسار او الانعطاف بالسيارة ويجب أيضا استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات. 

5-    يجب على قائد السيارة استخدام آلة التنبيه على قترات متقطعة حتى تشعر من حولك بوجودك دون أن تزعل غيرك .

6-    عند تعطل السيارة يجب ان تركنها في أقصى يمين الطريق وذلك مع تشغيل الإضاءة الرباعية ومن المعروف حول طرق بلدان العالم أن الحارة اليمني المخصصة للطوارئ.

7-    احذر التوقف المفاجئ على الطرق السريعة ويجب قبل التوقف النظر جيدا للمرايات الجانبية لمتابعة السيارات خلف سيارتك .

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