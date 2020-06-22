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ثقافة

دار الجيدة تصدر البالونة الكحلة لـ آمال فرج العيادي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أصدرت دار الجيدة المجموعة القصصية الجديدة "البالونة الكحلة" للقاصة الليبية آمال فرج العيادي، وجاء غلاف المجموعة بلوحة للفنانة لميس الحوري.

"البالونة الكحلة" عبارة عن نصوص لها متشابكة تتحدث فيها القاصة عن حياتها وهمومها اليومية عن أطفالها، والأصدقاء، والذكريات التي ما زالت عالقة في ذهنها عن أبيها وأمها وإخوتها، عن مرضها وحزنها وفرحها عن يومها وما به من تداعيات منذ الصباح إلى حيين المساء عن مدرستها ومدارس أطفالها، نصوص تشبه السيرة الذاتية واليوميات لكنها صيغت بطريقة مختلفة فالكاتبة تستدعي أثناء فعل الكتابة كل المحيط الذي تعيش فيها من أحياء وجمادات وبحر وسماء وأغاني مؤثثة سردها بتنويعات عديدة من التراث ومن الألعاب الشعبية، ومن عوالم الطفولة في الشارع والمدرسة، مارة على عدة مفاصل تاريخية عاشتها البلاد وأثرت في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الليبية كقضية أطفال الإيدز. 

كما تتطرق "العيادي" في المجموعة إلى المدن التي عاشت فيها كبيرة أو صغيرة مثل عمان الأردن طرابلس بنغازي طبرق، كما تتطرق إلى عالم المرأة وما تعانيه من ظلم اجتماعي، تكتب هذه النصوص وكأنها جدة تحكي لأحفادها، تحكي من أجل المتعة والترويح عن النفس والهرب من الضغوط اليومية التي تسببها مشاكل الحياة الزوجية ومشاكل الأطفال.

أما عن آمال فرج العيادي، صدر لها الكثير من الاعمال الأدبية منها "بقع ظامئة في حضني قصص" عن مجلس الثقافة العام – ليبيا، "قسامي" رواية عن دار الحوار للنشر – سوريا، "رمش العين" قصائد عن منشورات وزارة الثقافة ليبيا، "شيش خان" قصائد. عن دار الحوار للنشر سوريا. 

كما أقامت عددًا من المعارض التشكيلية في بنغازي بالسفارة الايطالية وطرابلس في بيت الثقافة بن ناجي بالمدينة القديمة وأيضا في جامعة تولوز بفرنسا.
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