AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل ورد صادم من أحد متابعيها

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:14 ص
انجي خطاب
انجي خطاب
Advertisements
مصطفى كرم

أعلنت الفنانة الشابة إنجي خطاب اعتزاله التمثيل بعد تقديم  عدد من الأعمال الدرامية ليست بالكثير.

ونشرت انجي خطاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام إنستجرام قرار اعتزالها للفن.

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت تعليق احد المتابعين "  ده بجد ولا إشاعة"، لترد انجي خطاب قائلة " بجد".

إقرأ أيضا :

اللي يتطاول نحبسه .. إنجي خطاب تدعم شريف منير بعد حملة التنمر على بناته

وعلقت متابعه أخرى قائلة "اعتزال عادي ولا حجاب"، لترد انجي خطاب قائلة "علشان اعتزلت لازم اتحجب؟".

يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني لعام  2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

داخل منزلها.. إنجى خطاب تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

انجى خطاب تبهر متابعيها بآخر ظهور لها

إنجي خطاب: الله يرحمك يا بابا

بـ بلوزة سوداء.. إنجي خطاب تخطف الأنظار على إنستجرام

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يكشف خطة القناة الجديدة مع "إعلام المصريين"

أقصى عدد لصلاة الاستخارة.. دار الإفتاء توضح

لأسباب فنية.. تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب حول ليبيا

حقيقة رحيل نجم بيراميدز.. فيديو

هاكرز تركي يحاول اختراق بوابة دار التحرير وشركة ساي شيلد تنقذ الموقف فورا

عمر الرجالة ما تبيع الرجالة.. رسالة غامضة من حسام عاشور تثير الجدل على السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها البيض والسلمون.. 13 طعاما للمرأة الحامل

بحجة العلاج.. دجالة تقتل طفلًا صغيرًا بإدخال وجهه في مياه حارقة

بفستان أحمر ناري.. آية عبد الله تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة