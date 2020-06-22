إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل ورد صادم من أحد متابعيها

أعلنت الفنانة الشابة إنجي خطاب اعتزاله التمثيل بعد تقديم عدد من الأعمال الدرامية ليست بالكثير.

ونشرت انجي خطاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام إنستجرام قرار اعتزالها للفن.

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت تعليق احد المتابعين " ده بجد ولا إشاعة"، لترد انجي خطاب قائلة " بجد".

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وعلقت متابعه أخرى قائلة "اعتزال عادي ولا حجاب"، لترد انجي خطاب قائلة "علشان اعتزلت لازم اتحجب؟".

يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.