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فن

علي الحجار يحتفل بخطوبة ابنته.. شاهد

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:21 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
احتفل الفنان علي الحجار، بخطوبة إبنته في حفل عائلي، إقتصر على حضور المقربين من الأهل فقط، وذلك أمس الأحد.

نشر علي الحجار، صور من الخطوبة عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك" وعلق عليها قائلًا :"تم بالأمس 21 يونيو 2020 عقد قران إبنتي بثينة علي هشام مارولد بحضور والدته السيدة نيفين وأخيه كريم في منزلي بالمقطم بحضور أخواتها إبراهيم ونور ويوسف وجني وزوجتي هدي طلعت".

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يذكر أن قدم الفنان الكبير علي الحجار أمسية موسيقية خاصة في بث مباشر ضمن مبادرة وزارة الثقافة خليك في البيت.

وغنى على الحجار خلال الحفل مجموعة مختارة من اعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد والتى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية.
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