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حوادث

لرفض أسرة خطيبته إتمام الزواج.. مصرع شاب قفز من الدور الخامس بسوهاج

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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خالد رياض
ودع شاب خطيبته أثناء وقوفه معها في البلكونة بالطابق الخامس وقفز في الشارع بقرية القنابرة في سوهاج، ليلقي حتفه، بعد أن علم من خطيبته أن أسرتها ترفض إتمام زواجهما.

تم نقل جثة الشاب لمستشفى سوهاج الجامعي، وتم استدعاء أسرة الفتاة لأخذ أقوالها، وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "محمود.ج" ١٨ عاما عامل ويقيم بناحية الشيخ خليفة دائرة قسم أول سوهاج "جثة هامدة". 

وبسؤال والده "جمال.ع.م" ٥٧ عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد نجله بمنزل خطيبته "شيماء.م.م" ١٥ عاما طالبة وتقيم بناحية القنابرة دائرة المركز قام بإلقاء نفسه من شرفة الطابق الخامس، مما أدى لوفاته بسبب رفض أهليتها إتمام زواجهما ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

بسؤال الأخيرة ووالدها "محمد.م.ا" ٤٥ عاما عامل، ووالدتها "عبير.ر.ا" ٤٠ عاما ربة منزل أكدوا نفس الرواية
تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

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