تشغيل 85 بئرا بالطاقة الشمسية فى محافظة الوادى الجديد

أعلن المهندس منصور إبراهيم سيد رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية بمحافظة الوادي الجديد ، عن التوقيع على محاضر تسليم مواقع عملية تحويل تشغيل 85 بئرا لتعمل بالطاقة الشمسية بدلا من الديزل موزعة على مراكز المحافظة.





وذلك بواقع 26 بئرا بإدارة الخارجة وباريس و39 بئرا بإدارة الداخلة وبلاط و20 بئرا بمركز الفرافرة، وهذه إشارة لبدء التنفيذ على الطبيعة، وذلك بحضور مفوض المحافظة والإنتاج الحربى ومديرى العموم والمهندسين المشرفين على العملية.





وكانت مصلحة المياه الجوفية والري بالمحافظة أعلنت عن طرح مشروعات بـتكلفة 285 مليون جنيه تشمل تشغيل آبار بالطاقة الشمسية وحفر آبار استعواضية، حيث أكد المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمحافظة، طرح مشروع حفر 20 بئرًا جوفيًا استعواضيًا في 3 مراكز إدارية بالمحافظة بتكلفة نحو 55 مليون جنيه، بواقع 8 آبار جوفية في الخارجة وقراها، و8 آبار جوفية في مركز الداخلة و4 آبار في مركز الفرافرة.

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وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع هي 24 شهرا، من بدء التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ مشروع يستهدف تركيب مواسير بلاستيكية للآبار الزراعية بهدف تقليل الفاقد من مياه الري سواء بالبخر أو بالتسرب عبر قنوات الري العادية.





وأشار إلي أن البئر الاستعواضي هو بئر تتولى حفرها وزارة الري في المناطق التي بدأ بها انخفاض منسوب الآبار الجوفية مع قلة واضحة في كميات المياه الناتجة مما يستلزم الحفر لاستعواض كميات المياه التي تحتاجها الزراعات في المنطقة.



