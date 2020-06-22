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أخبار العالم

الهند تسجل 14821 إصابة جديدة بفيروس كورونا و455 وفاة خلال 24 ساعة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:42 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 14 ألفا و821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 425 ألفا و 282 حالة.

وأشارت الصحة الهندية، حسبما نقلت صحيفة /تايمز أوف إينديا/ الهندية، إلى تسجيل 455 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و 699 حالة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد-19" في الهند، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عدد حالات التعافي من وباء "كوفيد-19" بلغ 237 ألفا و 195 حالة.

جدير بالذكر أن الهند تعد الدولة الرابعة في العالم من حيث عدد الإصابات، والثامنة عالميا من حيث عدد الوفيات.


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