لو خرجت معاش من 2006 حتى 2015..اعرف حقك فى قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أيام قليلة ويبدأ أصحاب المعاشات فى صرف العلاوات الخمس فى أول يوليو المقبل ، حيث طال انتظار صرف هذه العلاوات بعد تجميد هذه الأموال المستحقة لهم ، حيث عانى أصحاب المعاشات خلال الفترة الماضية من الحصول على حقوقهم بشكل كامل ، إلا أن الرئيس السيسى استطاع كالعادة أن ينصفهم بإعتباره أبا لكل المصريين ، فلم يبخل عليهم بمنحهم حقوقهم المستحقة.
وجاء ذلك بعد تقديم الحكومة لمشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، تم إحالته إلى مجلس النواب مؤخرا لكى يوافق عليه ويعطى بارقة أمل لأصحاب المعاشات فى إستعادة حقوقهم التى طال انتظارها.
حيث وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد الحالى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة" التي تقررت بدءًا من 1 /7 /2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش
ويستهدف مشروع القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1 /7 /2006.
ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المستحقين للعلاوات الخمس للمعاشات هم المتواجدين من بين 2006 لـ2015، وحتى عام 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث تضاف العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، ومن ثم بعد خمس سنوات تضاف إلى 80% من معاشه، متابعه: سيتم صرفها فى أول يوليو المقبل، كما أن الاستعلام الإلكتروني لإصحاب المعاشات أن كانوا مستحقين، وأيضا معرفة نسب الزيادة،وذلك بداية من يوم الإربعاء القادم.
وتابعت "القباج"، خلال حوارها مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن المواطن من يوم الإربعاء القادم سيتمكن من الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتأمينات أو لوزارة التضامن، ومن ثم يضعون رقمهم القومي وأسم الأم لمعرفة ما أن كانوا مستحقين العلاوات أم لا.