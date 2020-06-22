في قبضة النصرة.. اعتقال الرأس المدبر لعملية خطف راهبات معلولا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن اعتقال الرأس المدبر لعملية خطف راهبات معلولا من قبل مسلحين ينتمون إلى جبهة النصرة سابقا، بعد 6 سنوات من الواقعة.





ووفقًا للمرصد السوري، ألقت قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، القبض على أبو مالك التلي، خاطف راهبات معلولا.





وحاصرت قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، صباح اليوم الاثنين، منزل الإرهابي "التلي" في ريف مدينة إدلب واعتقلته بأمر من القائد العام لتحرير الشام أبو محمد الجولاني.





وكان التلي أو جمال زينية الاسم الحقيقي له انشق عن هيئة تحرير الشام في السابع من أبريل الماضي، وشكل جماعة إرهابية مستقلة.





وذكرت تقارير لبنانية، أن التلي خطف عسكريين لبنانيين فضلا عن راهبات معلولا بريف دمشق، قبل أن يطلق سراحهن في 2014 بموجب اتفاقات وصفقة تقاضى خلالها مبالغ مالية طائلة.