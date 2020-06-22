شاهد ياسمين رئيس تظهر بـ لوك جديد.. والجمهور: أحلى وحدة تقص شعرها

وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:

قمر يا ياسمين، احلي وحدة تقص شعرها، جميلة يا حبيبتي

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وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجوري.





وكانت ياسمين قد تعاونت مع المخرج هادي الباجوري سابقا في عدة أعمال، بدأتها بمسلسل عرض خاص، والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا صاخبًا، ثم فيلم واحد صحيح، لتشارك في أول بطولة مشتركة لها، ثم بطولة فيلم هيبتا المحاضرة الأخيرة، والمصنّف كأعلى فيلم رومانسي تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المصرية.





وعن أحدث أفلامها، فقط تجاوز فيلمها لص بغداد الـ 19 مليون جنيه مصري في أسبوعه الثاني، ليحقق أعلى انطلاقه في شباك التذاكر في تاريخ النجمة، الفيلم هو الأول لياسمين رئيس من نوعية الأكشن كوميدي، وقد لاقيت شخصيتها قبولًا من قبل الجماهير والنقاد.