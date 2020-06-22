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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يرسل إنذارا لكل وسائل الإعلام التى لم توفق أوضاعها

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:50 م
المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إرسال تحذيرات وإشارات لوسائل الإعلام التى لم توفق أوضاعها حتى الآن. 

وقال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن  المجلس سيرسل إنذارا وتحذيرا خلال الأيام القادمة الى كل الوسائل التي لم توفق أوضاعها ، حتى الآن وذلك طبقا للائحة التراخيص التي شملت 18 نموذجا، واللائحة التنفيذية لقانون وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، رقم 180 لسنة 2018، التي أمهلت جميع الوسائل لتوفيق أوضاعها 6 أشهر، تنتهي في 16 أغسطس المقبل.


واضاف المصدر لـ " صدى البلد " أن المجلس تلقى عددا قليلا من طلبات التراخيص وتوفيق الأوضاع خلال الفترة القصيرة الماضية .

وحول سبب تأخر وضعف إقبال تقدم   وسائل الإعلام غير المرخصة باوراقها منذ بدء تلقي الطلبات ، قال المصدر قد يرجع ذلك بسبب تفشى وباء كورونا الذى اثر بشكل كبير عليها .
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