اتحاد اليد يعلن انطلاق الموسم الجديد لـ دوري المحترفين في أغسطس

قرر اتحاد كرة اليد بقيادة المهندس هشام نصر انطلاق الموسم الجديد من دوري المحترفين فى النصف الثانى من شهر أغسطس المقبل .
وأعلن اتحاد كرة اليد أنه سيدرس إلغاء دوري المحترفين خلال الموسم الكروى الجارى بسبب انتشار فيروس كورونا .
وقرر اتحاد اليد البدء جديًا في دراسة إلغاء مسابقة دورى المحترفين دون إعلان بطل للمسابقة وإلغاء الهبوط أيضا .
وكان الزمالك يتصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة ويتبقى للزمالك مباراتين أمام سبورتنج، والأهلي.
ويتبقى لـ الأهلي مباراتين أمام الجزيرة والزمالك ، في حالة تعثر الأهلي أمام الجزيرة وفوز الزمالك على سبورتنج، يتوج الزمالك بطلا للدوري بشكل رسمي.