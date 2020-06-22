السكرتير العام يتابع انتظام حضور الأطباء وتوافر الأدوية بمستشفى صدر قنا

أجرى المحاسب كمال شلبى، سكرتير عام محافظة قنا، زيارة ميدانية على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل بقنا، لمتابعة انتظام حضور الأطباء وفرق التمريض و توافر المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية بمستشفى الصدر بمدينة قنا إحدى المستشفيات المخصصة لفرز وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة.

وتفقد شلبي، مخازن الأدوية والمستلزمات الوقائية، موضحًا أنها تكفى لسد الإحتياجات المستقبلية للأطباء والمرضى المعزولين بالمستشفى وكذلك مرضى العزل المنزلى، مطالبا مدير المستشفى بالتواصل مع مديرية الصحة قبل انتهاء المخزون بوقت كافى حتى يتسنى لها توفير الأدوية والمستلزمات الوقائية دون التسبب فى حدوث عجز فى المستلزمات.

كما تفقد سكرتير عام المحافظة، غرف العزل والفحص و استمع إلي شكاوى المرضى، بهدف تقديم أجود الخدمات الطبية لهم وفقا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، داعيا المولى عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

و أشاد شلبى، بدور الأطباء وهيئة التمريض في التعامل مع المرضى وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

كما تابع شلبى، أعمال التطوير التى تجرى بالمستشفى، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة دورات المياه وتركيب شبكة غازات بجميع غرف المستشفى وكذا عمل فواصل بين الأسرّه وبعضها البعض لتوفير أقصى درجات الراحة للمرضى المترددين على المستشفى والحد من انتشار العدوى بينهم.

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