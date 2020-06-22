أولياء أمور طلاب الثانوية العامة لـ المصححين: ربنا يحنن قلوبكم على ولادنا

تلقى "صدى البلد" رسائل عدة لأولياء الأمور طلاب الثانوية العامة الذين أبدوا قلقهم من عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام.





قالت شروق خالد إحدى أولياء الأمور، " الرحمة في التصحيح، راعوا الوباء والظروف اللي إمتحنوا فيها، الطلبة دي اتظلمت لا دروس ولا مراجعة، وشغالين على أدهم اجتهاد ذاتي وتوتر وخوف من الكورونا، ربنا يحنن قلوبكم عليهم".





اقرأ أيضا |





وقالت أماني رمضان " البلاغة والتعبير خانوا الولاد ياريت نراعى ظروفهم والضغط النفسى والعصبي اللى عليهم".





طالبت أسماء عبد اللطيف " يا ريت المصححين يراعوا ضميرهم في التصحيح ويراعوا ظروف الولاد والظروف اللي امتحنوا فيها ربنا معنا ويجبر بخاطر اولادنا"، وقالت مريم فؤاد ذكري "يا مصححين .. كل ١٠ درجات في ميزان حسانتكم".





اقرأ ايضا |

وقالت رانيا امير " يا ريت المصححين يراعوا عند تصحيح البلاغة انه سؤال ينفع للام وللوطن مصر على اساس انها الام الكبرى للجميع ، لكن ايه داعي من الأسئلة المبهمة دي لابد من المرونة في التصحيح كما قال سيادة الوزير ، ففي البلاغة دائما الشعر يحمل في طياته اكثر من معنى".





وكانت قد عقدت عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مشرفي عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.





ووجه الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، التحية والتقدير للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.





وقال نائب الوزير، إن بداية أعمال تقدير امتحان اللغة العربية ستبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 25 يونيو 2020، حرصًا على سلامة المقدرين.





وأضاف أن الوزارة حرصت على تسليم كافة أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للمعلمين المشاركين في أعمال التقدير، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المعلمين.



