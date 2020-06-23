سيارة المهام الشاقة رام باور واجون تعود إلى الشرق الأوسط.. صور

أعلن العلامة التجارية رام وصول رام 2500 باور واجن إلى سوق الشرق الأوسط وبالتحديد فى المملكة العربية السعودية ، حاملة معها مستويات غير مسبوقة من الفخامة وتعددية الاستعمال والأداء على الطرق الوعرة.

أوضحت العلامة التجارية ان رام 2500 باور واجن تعتبر تكريمًا لدودج باور واجن الأصلية، السيارة الصحراوية الأسطورية التي برزت خلال فترة الازدهار النفطي في الشرق الأوسط في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي .

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وصلت رام 2500 إلى الشرق الأوسط كجزء من مجموعة رام هيفي ديوتي للمهام الشاقة، والتي تضع معايير جديدة في الركوب والتحكّم والفخامة والمواد والإبداع والتكنولوجيا التي تتخطّى أيّ من السيارات المنافسة. ونتيجة لذلك، منحت مجلّة "موتور ترند" الأمريكية الرائدة في قطاع السيارات سيارة رام هيفي ديوتي 2020 جائزة أفضل سيارة للسنة.

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قوّة دفع سيارة رام باور

تمّت ترقية المحرك في رام 2500 هيفي ديوتي إلى محرك هيمي المؤلّف من ثماني أسطوانات HEMI V-8 سعة 6.4 لتر الذي أثبت كفاءته، ليوفر قوة حصانية رائدة تبلغ 410 حصان عند 5,600 دورة في الدقيقة و 429 رطل-قدم من عزم الدوران عند 4000 دورة في الدقيقة للتعامل مع متطلبات الحمولة والقطر لمستخدم شاحنة المهام الشاقة.





خاصية جديدة بـ رام باور

وفي بادرة أولى من نوعها في سيارة المهام الشاقة، رام هيفي ديوتي، تمّ ربط محرّك هيمي HEMI V-8 سعة 6.4 ليتر بنظام تبديل السرعة الأوتوماتيكي ثماني السرعات TorqueFlite 8HP75، الذي يضمّ أكثر من 40 برنامجًا فرديًا للتعشيق لتحسين مواعيد التعشيق من أجل استهلاك أفضل للوقود، وأداء أفضل، وتحكّم أفضل في القيادة. ويستخدم نقل الحركة تكنولوجيا التعشيق بالسلك، مما يلغي الربط الميكانيكي بين ناقل الحركة وذراع التعشيق.

إمكانات القيادة على الطرق الوعرة

تتميز باور واغون التي تعتبر أكثر الشاحنات قدرة على الطرق الوعرة في السوق اليوم بعلبة تعشيق على الطاير تتيح للسائق الانتقال الفوري بين الدفع الثنائي والرباعي والعالي والرباعي المنخفض خلال القيادة، وهي ميزة لا غنى عنها للسائقين المتمرّسين على الطرق الوعرة الذين يرغبون في التمتّع بالقدرة على التعامل مع مختلف تضاريس بسهولة تامة.

وتضمّ باور واجون أيضًا مجموعة من المزايا الإضافية كمعيار قياسي، بما في ذلك تحديد النطاق الإلكتروني، ونظام التعليق Ram Articulink الفريد مع عدّة الرفع الخاصة وممتصات الصدمات بلشتاين Bilstein المعدّلة لأداء أفضل، وأقفال تفاضلية أمامية وخلفية، وترس فاصل، تصبح رام 2500 سيارة البيك أب المثالية للطرق الوعرة.





مزايا جديدة بـ رام باور

ومن المزايا الجديدة في سيارة باور واجن نذكر كاميرا الرؤية الشاملة 360 درجة، والتي تشمل خطوط شبكة كاميرا الرؤية الأمامية للمساعدة على عبور العقبات على المسارات الوعرة، إضافة إلى ونش جديد كليًا وحصري في هذه الفئة مثبّت في الأمام ومدمج بالكامل يتميّز بمادة صناعية جديدة لمزيد من المتانة وخفة الوزن والقدرة لسحب حتى 5,443 كغ.

تتميّز عجلات باور واجن الفريدة قياس 17 بوصة بوجه غير مطلي من الألمنيوم مع إطارات جوديير رانجلر دوراتراك الممتازة للسير على مختلف الطرقات لأعلى مستويات التماسك والثبات مهما كان السطح الذي تسير عليه المركبة، وبفضل الخلوص الأرضي الذي يبلغ 366 مم والمقدّمة القصيرة والجانبين الخلفيين، تقدّم باور واجن زاوية اقتراب تبلغ 29.4 درجة، وزاوية انطلاق تبلغ 26.0 درجة، وزاوية ارتفاع تبلغ 23.1 درجة. ويعني ذلك أنّ العقبات التي قد لا يتمكّن باور واجن من السيطرة عليها كليًا قليلة جدًا.

التصميم الخارجي

تتميّز باور واجن بلمسات تصميمية خارجية تميّزها ضمن طرازات 2500، بما في ذلك العجلات قياس 17 بوصة باللون الأسود غير اللامع والألومينيوم المصقول مع إطارات جوديير LT285/70R17D لكلّ الطرقات، والملصقات الحصرية والخاصة بغطاء المحرّك وجوانب السيارة والصندوق، والمصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، ومصدّات أمامية وخلفية مطلية بمسحوق ناعم، وشبك أمامي.

وتأتي باور واجن أيضًا بإعداد "كرو كاب" Crew Cab المجهّز بصندوق شحن قياس 6 أقدام و4 بوصات (6'4'') مع بطانة قابلة للرش في الصندوق، وإضاءة بتقنية LED للصندوق، ودرج قابل للفتح، وباب صندوق مخمّد مع إمكانية فتحه عن بعد، وغطاء للصندوق قابل للطيّ ثلاث طيّات، وأخيرًا وليس آخرًا تمّ تجهيز المركبة بنظام الشحن رام بوكس المتوافر كتجهيز اختياري.

التصميم الداخلي

بالنسبة لطراز رام هيفي ديوتي طراز 2020، فهو يضمّ مجموعة المزايا الجديدة كليًا والمواد الفاخرة التي يتّسم بها رام 1500 الحائز جوائز مرموقة مما يضمن مواصلة ريادة السيارة على أصعدة الجودة والتكنولوجيا والفخامة.

وقد تمّ تجهيز باور واجن نسخة الإطلاق بمجموعة من المزايا الفخمة التي تأتي كتجهيز معياري بما في ذلك نظام الملاحة Uconnect 4C Nav على شاشة لمسية قياس 12 بوصة قابلة للإعداد، وهي الأكبر في فئتها، والتي يمكن أن تعرض تطبيقًا واحدًا مثل خريطة الملاحة على كامل الشاشة، كما ويمكن أيضًا تقسيمها إلى نصفين، وتشغيل تطبيقين مختلفين في آن واحد .