موقع أحمد زكي..بوابة إلكترونية يرصد نوادر الإمبراطور.. وثائق وخطابات وصور تنشر لأول مرة





رئيسية موقع أحمد زكي





بمجرد الدخول على موقع أحمد زكي ، الذي يترأس مجلس إدارته بلال عبد الغني، وتتقلد هانم الشربيني رئاسة تحريره، تجد رئيسية الموقع عددًا من الموضوعات الشيقة التي تجعلك مستثار الحس، وفائض الفضول حول معرفة المزيد عن حياة هذا النجم الذي صنع فارقًا كبيرًا في الفن السابع، ليس كممثل، بل مجسد لشخصيت تمت صياغتها على الورق، يحولها هو من وحي خيال المؤلف إلى واقعًا يُرى أمام أعين المشاهدين.





السيرة الذاتية





بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية عام 1949م، وحياة اليتم التي عاشها رضيعًا لم يتجاوز العام الواحد، مرورًا بالصعوبات التي واجهت حياته المتواضعة، وبداية مشواره في عالم الفن، وكيف استطاع أن يخترق هذا الوسط الصعب، ويفرض نفسه بموهبته وأدواته المتفردة. التبويب الثاني، في موقع أحمد زكي ، هو السيرة الذاتية للنجم الأسمر، التي ترصد حياته منذ لحظة ولادته





وثائق





تبويب جديد في موقع أحمد زكي الإلكتروني، والذي يحوي بداخله عددًا من الوثائق الهامة، من دولاب ذكريات النجم الأسمر، من بينها (خطاب شكر من الملك عبد الله لـ أحمد زكى على نسخة فيلم أيام السادات، الوسام الثقافي الذي حصل عليه من بن علي، خطاب من نجيب ساويرس، خطاب من جيهان السادات، خطابات بخط يد أحمد زكى).





خطابات





وفي هذا التبويب، نرى صندوق بريد الفنان أحمد زكي، وعددًا من الخطابات التي تلقاها الفنان أحمد زكي، من عدد كبير من الشخصيات الهامة من دول عربية عدة.





صور





ويحوي هذا التبويب في الموقع، أ لبوم صور احمد زكي وأسرته، ومن بين هذه الصور (ابنه الراحل هيثم، زوجته الراحلة هالة فؤاد، صور هيثم وهو طفلًا، صور له مع السيدة جيهان السادات، صور نادرة من حفل زفافه، صور من كواليس أبرز أعماله الفنية).





حياته





يرصد هذا التبويب، حياة النجم أحمد زكي، من وجهة نظر المقربين منه، مثل (الفنان هادي الجيار، الفنان يوسف فوزي، الناقد طارق الشناوي، وأخرون).





أحاديث صحفية





يرصد التبويب الأخير في موقع أحمد زكي، أحاديث صحفية أجراها مع عددًا من الصحف، وكذلك عدد من المقالات والأخبار الهامة التي تم نشرها في حياة هذا النجم المتفرد.