أصبحنا جسدا واحدا.. أليسون بيكر يحتفل بعيد زواجه الخامس.. شاهد

احتفل أليسون بيكر حارس مرمي فريق ليفربول الإنجليزي بعيد زواجه الخامس عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أليسون بيكر بالصورة وهو يقبل زوجته احتفالا بعيد ميلاده، وعلق عليها: "لم نعد اثنين بل جسدا واحدا؛ لذالك جمعنا الله معنا، ذكرى الزواج الخامسه".

وخيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث لقاء فريقي إيفرتون وليفربول، في ديربي الميرسيسايد، والذي أقيم، أمس الأول، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم"بريميرليج".

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وتعد المباراة هي الأولى لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ أكثر من 3 شهور، بعد توقف المسابقة في شهر مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد".