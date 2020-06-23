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رياضة

مخرج كليب «جيل بطل» يكشف عن تفاصيل دعم أبطال مصر الأولمبيين

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:25 ص
تامر الضبع مخرج كليب
تامر الضبع مخرج كليب اغنية جيل بطل
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حسام الحارتي
أكد تامر الضبع مخرج كليب اغنية "جيل بطل" والتى قام بغنائها الفنان احمد جمال أنها من الأغانى التى حققت نجاحا منقطع النظير منذ انتشارها أمس نظرا لأهدافها التى تتبلور فى دعم ابطال مصر فى الألعاب الواعدة.

وأشار الضبع إلى ان الروابط الرياضية برئاسة الدكتور وليد الملاح ، وفرت جميع الإمكانيات المادية والبشرية من اجل انجاح هذا العمل والذى بدأنا التخطيط له منذ فترة ليست بالقليلة لإخراج عمل يليق بحجم الانجازات التى حققها هؤلاء الابطال

وكشف مخرج الأغنية عن أن اختيار احمد جمال لغنائها؛ جاء لكونه من الأصوات المصرية الاصيلة الجميلة والتى يقترب سنها من سن ابطال مصر فى مختلف اللعبات، مؤكدا ان مسؤولي أحد الفنادق بالقاهرة وفروا كافة الامكانيات لدعم رعاية الأبطال بعد اعجابهم بفكرة الأغنية.

وأشار تامر الضبع أن تصوير الأغنية تم فى 18 ساعة فى اليوم الأول الذى كان فى شيراتون القاهرة بالإضافة الى يوم آخر تم التصوير فيه فى الاسكندرية؛ لتواجد ابطال مصر نور حسين ومحمد ابراهيم كيشو، وتم التصوير بنفس المعدات والكاميرات للحفاظ على الجودة وتقنية الكليب.

يذكر ان الروابط الرياضية كشفت عن اغنية جيل بطل والتى قام بغنائها الفنان احمد جمال ومن كلمات د. حسن كمال رئيس اللجنة الطبيبة باللجنة الاولمبية والجهاز الطبى بروابط وألحان محمد عزيز وتوزيع الموسيقى إلهامى دهيمة واحمد حسام واخراج تامر الضبع.

وشارك في الأغنية كوكبة من ألمع نجوم الرياضة المصرية الأولمبية والبارالمبية في مقدمتهم البطلة الأولمبية هداية ملاك والبطل الأوليمبي علاء الدين أبو القاسم والفارس العالمى محمد طاهر زيادة والمصارع الذهبي الشاب محمد إبراهيم كيشو والبطلة الأولمبية في رفع الأثقال سارة سمير وبطل الجمباز علي زهران وبطل الرمح إيهاب عبد الرحمن و بطلة المصارعة سمر حمزة والبطل البارالمبية شريف عثمان و بطلة الكاراتية جيانا فاروق وبطل السباحة على خلف الله.
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