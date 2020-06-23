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تكنولوجيا

اقتني آيفون 7 نسخة 128 جيجابايت بـ4000 جنيه فقط..تفاصيل العرض

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:19 ص
اقتني آيفون 7 نسخة
اقتني آيفون 7 نسخة 128 جيجابايت بـ 4000 جنيه فقط
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قسم التكنولوجيا
فى حالة كنت من محبي هاتف آيفون الذكي الأشهر فى العالم، تحديدًا الحجم الصغير فهذا العرض مخصص لك، حيث يمكنك الحصول على الحجم الصغير مصحوبًا بالأداء القوي فى نفس الوقت، وبفضل هذه الفرصة تستطيع شراء  آيفون 7 بسعر أقل من سعره الأصلى.

وبحسب موقع تك رادار التقنى، قدم موقع bestbuy المعتمد من شركة آبل يمكنك من شراء نسخة 128 جيجابايت مجددة لهاتف 7 iPhone مقابل 250  دولار أمريكي فقط، ما يعادل 4000 جنيه مصري.

كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل ios 13، وهو الهاتف الذى تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.

يأتى هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.

بالإضافة لقارىء بصمة الإصبع التقليدي أسفل الشاشة، ومقاومة الهاتف للماء والأتربة، مع بطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ومعالج Apple A10  الذى يقدم أداء قوى للغاية.

يمكنك الحصول على نسخة 128 جيجابايت من iPhone 7 فى عدة ألوان اللامع من خلال هذا الرابط.
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