اقتني آيفون 7 نسخة 128 جيجابايت بـ4000 جنيه فقط..تفاصيل العرض

وبحسب موقع تك رادار التقنى، قدم موقع bestbuy المعتمد من شركة آبل يمكنك من شراء نسخة 128 جيجابايت مجددة لهاتف 7 iPhone مقابل 250 دولار أمريكي فقط، ما يعادل 4000 جنيه مصري.





كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل ios 13، وهو الهاتف الذى تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.





يأتى هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.





بالإضافة لقارىء بصمة الإصبع التقليدي أسفل الشاشة، ومقاومة الهاتف للماء والأتربة، مع بطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ومعالج Apple A10 الذى يقدم أداء قوى للغاية.



