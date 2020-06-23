موجز السوشيال ميديا.. أمير طعيمة يهاجم المتعاطفين مع سارة حجازي.. وابنة إبراهيم يسري تغني بنت الجيران

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ابنة إبراهيم يسري تغني بنت الجيران.. ونهال عنبر: موهبة جميلة زي باباها الفنان

نشرت الفنانة نهال عنبر عبر حسابها بإنستجرام، فيديو لـ"هنا" ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، وهى تغني أغنية بنت الجيران بطريقتها الخاصة.



بدأوا كمان يقنعوك إنها حلال.. أمير طعيمة يشن هجوما حادا على المتعاطفين مع سارة حجازي

شن الشاعر الغنائي أمير طعيمة هجوما حادا على المتعاطفين مع سارة حجازي والشذوذ الجنسي والمنتحرين.

قلبي معاك.. رحاب الجمل تعزي أوس أوس في وفاة نجله

نعت الفنانة رحاب الجمل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وفاة نجل الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس.

أحمد السقا ينشر صورة له مع نجله وأمير كرارة من كواليس نسل الأغراب

نشر الفنان احمد السقا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صوره جديده له مع نجله و الفنان امير كرارة من كواليس تصوير مسلسلهم الجديد " نسل الاغراب".