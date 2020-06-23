أكبر اتفاقية.. أدنوك الإماراتية تعلن عن صفقة للاستثمار بالبنية التحتية للطاقة بـ 76 مليار درهم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الثلاثاء، عن صفقة للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 76 مليار درهم.









وقالت الشركة إن الصفقة الجديدة تمثل واحدة من أكبر صفقات الاستثمار في أصول البنية التحتية للطاقة في العالم، والأكبر على مستوى المنطقة.









وأضافت أنها بموجبها سيحصل شركاء الائتلاف الاستثماري العالمي على 49% في شركة "أدنوك" لأنابيب الغاز التي تم إنشاؤها حديثًا والتي تمتلك فيها "أدنوك" حصة الأغلبية بواقع 51%، وذلك مقابل 37.1 مليار درهم.









كما تسهم في دعم أهداف أبوظبي الطموحة في قطاع الغاز، وتتيح للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في أصول البنية التحتية للطاقة منخفضة المخاطر.