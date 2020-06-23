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اقتصاد

القابضة للقطن توقع بروتوكولا مع "الوطنية للمقاولات" لتطوير مصانع غزل ومحالج

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:54 ص
القابضة للقطن توقع
القابضة للقطن توقع بروتوكل مع الوطنية للمقاولات
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علياء فوزى
وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات - إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة - بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ عدد من مشروعات خطة تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة. 

وقد وقع على البروتوكول الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، و اللواء  كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات. 
ويختص البروتوكول بالتعاون في تنفيذ مشروعات لإنشاء وتطوير مصانع للغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا في كفر الدوار، وإنشاء مصنع غزل "أوبن إند" بشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج، وتطوير مصنع غزل (2) بشركة شبين الكوم للغزل والنسيج، وتطوير محلج الزقازيق التابع لشركة مصر لحليج الأقطان، وتطوير محلج كفر الدوار التابع لشركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان، وتطوير محلج كفر الزيات التابع لشركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان. 

وبموجب هذا البروتوكول، تم الاتفاق على بدء الإجتماعات التنفيذية لاستلام الرسومات الهندسية والمواقع استعدادا للتنفيذ ، حيث إنه من المقرر تسليم المحالج للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى نهاية أكتوبر 2020.
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