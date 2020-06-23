شاهد.. استعدادات مطار مطروح لاستئناف حركة الطيران

تفقد الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، اليوم الثلاثاء، مطار مطروح لمتابعة حركة العمل داخل المطار والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة عالميا فى المطارات والمتفق عليها مع وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع الحجر الصحى بالمطار.





ورافق رئيس شركة المصرية للمطارات، خلال الجولة الطيار أشرف محمد السيد مدير مطار مطروح ، حيث تفقد المطار بأكمله من مبانى ومنشآت وسور المطار والخدمات المقدمة للركاب، وصالة السفر والوصول كما تابع مشروعات الصيانة التى تمت بالمطار خلال الفترة السابقة استغلال لتوقف الطيران فى تلك الفترة.





ووجه الشكر لجميع العاملين على الجهد المبذول فى خلال هذه الفترة التى نواجه فيها تحد صعب، و وجه محجوب تعليماته بزيادة العلامات الإرشادية بالمطار ،زيادة عدد بوابات التعقيم، علامات التباعد والانتهاء منها فى أقرب وقت حتى يكون المطار فى أتم استعداد لاستقبال رحلات الموسم الصيفى .



