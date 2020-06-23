السودان يؤكد التوافق مع مصر على مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة

أكد السودان توافقه مع مصر على مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة بعد التنسيق التام بين البلدين.





وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، أن عمر قمر الدين، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، ترأس وفد السودان المشارك في الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد عن بُعد، لبحث التطورات بشأن ليبيا والجلسة الخاصة بشأن سد النهضة.





وأكد قمر الدين توافق السودان ومصر وإثيوبيا على ٩٠٪ من النقاط الخلافية بشأن سدّ النهضة، لافتا إلى استعداد السودان التام لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر.



