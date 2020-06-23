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البورصات العربية.. ارتفاع جماعي في أغلب الأسواق.. مؤشرات سوق مصر والأسهم السعودية الرئيسية تقود الصعود.. وخسارة في بورصتي فلسطين والأردن

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:01 م
البورصات العربية
البورصات العربية
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مايكل عياد
البورصات العربية:
- إرتفاع جماعي في مؤشرات سوق مصر  
مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 4.99 نقطة
- وخسارة في بورصتي فلسطين والأردن

شهدت أغلب البورصات العربية اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا بختام تعاملات تداول حيث ربحت بورصة مصر والسعودية والكويت والبحرين ومسقط والعراق وبيروت، فيما تراجع عدد محدود من البورصات العربية في تداولات اليوم، وفيما يلي نستعرض نتائج البورصات العربية اليوم:

البورصة المصرية
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 2ر582 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالأسوق بلغت 8ر1 مليار جنيه، تضمنت نحو 700 مليون جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" في ختام تعاملات اليوم نسبته 28ر0 % مسجلا 82ر10764 نقطة، وربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) ما نسبته 3ر1 % ليغلق عند مستوى 46ر1376 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي ربح 01ر1 % من قيمته مسجلا 56ر2146 نقطة.

الأسهم السعودية
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 4.99 نقطة ليقفل عند مستوى 7265.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليارات ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 217 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 220 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 125 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شاكر, الوطنية للتعليم, وفرة، مدينة المعرفة، وعطاء الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسيج، ساب للتكافل، المملكة، ساسكو، والباحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 7.92%، فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، سيرا، شاكر، الإنماء، ونسيج هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، الراجحي، سيرا، سابك، و أرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 187.61 نقطة ليقفل عند مستوى 7840.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 156 ألف سهم تقاسمتها 958 صفقة.

بورصة الكويت
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على ارتفاع مؤشر السوق العام 63ر56 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5118 نقطة بنسبة صعود بلغت 12ر1 %، وتم تداول كمية أسهم بلغت 63ر184 مليون سهم عبر 8818 صفقة نقدية بقيمة بلغت 44ر43 مليون دينار كويتي .

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 16ر13 نقطة ليبلغ مستوى 20ر4198 نقطة بنسبة صعود بلغت 31ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 22ر93 مليون سهم تمت عبر 3697 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 ملايين دينار .

كما ارتفع مؤشر السوق الاول 26ر82 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5588 نقطة بنسبة صعود بلغت 49ر1 % من خلال كمية اسهم بلغت 40ر91 مليون سهم تمت عبر 5121 صفقة بقيمة 68ر36 مليون دينار .

مؤشر سوق مسقط
أغلق مؤشر سوق مسقط "30" اليوم عند مستوى 60 ر3524 نقطة مرتفعًا بـ 7ر14 نقطة بنسبة 42ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 93ر3509 نِقَاط.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و413 ألفًا و452 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 5 ر3 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و465 ألفًا و25 ريالًا عمانيًا.

البورصة العراقية
أغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.37 %، متوقفًا عند 432.43 نقطة، وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 7 شركات وانخفاض أسهم 6 اخرى، فيما حافظت 12 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 711,988,726 سهمًا, بقيمة 774,556,314 دينارًا عراقيًا , تحصلت من إبرام 398 صفقة, شملت 25 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مدرجة في البورصة.

مؤشرا البحرين
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,280.33 بارتفاع قدره 1.81 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 599.54 بارتفاع قدره 1.93 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة خمسة ملايين و671 ألفا و641 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 546 ألفا و926 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها خلال 41 صفقة.

بورصة بيروت
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.23%، أي ما يعادل 1 نقطة، ليغلق عند مستوى 618.96 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 147 ألفًا و67 سهمًا، بقيمة 1 مليون و759 ألفًا و20 دولارًا أمريكيًا، نفّذت خلال 38 صفقة.

كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و424 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و409 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.

البورصة الأردنية
أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.18 في المئة، ليصل إلى مستوى 1628.02 نقطة، وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.8 مليون دينار أردني، وسط تداول 4.9 مليون سهم، نفذت من خلال 1,504 صفقة.

البورصة الفلسطينية
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.04% ما يعادل 0.18 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 470.64 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 199,423 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 428,815.68 دولارًا نفذت من خلال 87 صفقة.

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