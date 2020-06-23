الأكاديمية العربية للمياه: أراضي أفريقيا غنية بنباتات تستخدم لإنتاج الأدوية واللقاحات

قال الدكتور إسماعيل عبدالجليل مدير الأكاديمية العربية للمياه، إن فيروس كورونا المستجدات كان له نتائج إيجابية فى أفريقيا أكثر منها سلبية، حيث أن كوفيد 19 أحدث يقظة فى القارة الأفريقية على مواردها وثرواتها.

وتابع عبد الجليل فى كلمته فى مؤتمر الزراعة المصرية الأفريقية الحديثة في ظل الأزمات الوبائية عبر الفيديو كونفرانس، أن أفريقيا تمتلك موارد لم تستثمر الاستثمار الكافي حيث أنها تزخر بما يقرب من 25% من إجمالي الموارد الحيوية في الكرة الأرضية.

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وأضاف مدير الأكاديمية العربية للمياه أن كورونا المستجد جعل العالم كله ينتقل من مرحلة التنقيب على البترول إلى التنقيب عن الجينات الوراثية حيث أن أفريقيا لديها من الجينات الوراثية التى يمكنها من زراعة نباتات تستطيع تحمل التحديات والمتغيرات المناخية، والتى من خلالها يمكن إنتاج الأدوية و العقاقير، واللقاحات.

يذكر أن مؤتمر الزراعة المصرية الأفريقية الحديثة في ظل الازمات الوبائية تضمن محاور أبرزها الوقوف على أحدث البيانات المتعلقة بالموارد ومدخلات الإنتاج الزراعي داخل مصر والقارة الأفريقية وكيفية توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة في استخدامها، و بحث سبل وآليات التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في قطاع الزراعة في مصر والقارة ومقترحات النجاح في ذلك .

كما يناقش المؤتمر تطوير التعليم الزراعي وتنظيم سوق العمل الزراعي بشكل يضمن توفير الموارد البشرية المناسبة والمدربة للقطاع، وكيفية الربط بين تطوير الزراعة التقليدية وإدخال الزراعات الحديثة ودعم تصدير الحاصلات الزراعية بين الأسواق الإفريقية، هذا بالإضافة إلى كيفية تحديد أهم أبعاد أهم التحديات التي تواجه منظومة الإنتاج الزراعي وعلى رأسها الأراضي الزراعية والموارد المائية وتغيير المناخ وأخيرا الاوبئة ، مع تحديد كيفية التغلب على تلك التحديات.

كما يناقش المؤتمر توحيد السياسات الزراعية لدول الإتحاد الإفريقي بما فيها نظم وسياسات الجودة الزراعية، فضلا عن مناقشة كيفية تفعيل واستخدام مبادئ الميزة النسبية والقيمة المضافة في الإنتاج الزراعي بما يعظم الفائدة على القارة الإفريقية .

