بسبب إلغاء الدوري .. شباب الأهلي دبي يشكو رابطة المحترفين

قدم نادي شباب الأهلي دبي شكوي رسمية ضد رابطة المحترفين الإماراتي بعد قرارها بإلغاء منافسات دوري الخليج العربي في الموسم الجاري "2019-2020".





وتوقفت منافسات الخليج العربي لمدة تقارب ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .





وذكرت صحفية الإمارات"، أن شكوي الفريق جاءت بعد شطب جميع نتائج النسخة الحالية من الدوري الإماراتي التي يتصدرها الأهلي حتي الجولة 19





وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر ان تعقد لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اجتماعا مساء غد " الأربعا"، من أجل النظر في الشكوي عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس وفقا للإجراءات القانونية بسبب انشتار فيروس كورونا



