AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب إلغاء الدوري .. شباب الأهلي دبي يشكو رابطة المحترفين

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:40 م
شباب الأهلي دبي
شباب الأهلي دبي
Advertisements
حسام الحارتي
قدم نادي شباب الأهلي دبي شكوي رسمية ضد رابطة المحترفين الإماراتي بعد قرارها بإلغاء منافسات دوري الخليج العربي في الموسم الجاري "2019-2020".

وتوقفت منافسات الخليج العربي لمدة تقارب ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

وذكرت صحفية الإمارات"، أن شكوي الفريق جاءت بعد شطب جميع نتائج النسخة الحالية من الدوري الإماراتي التي يتصدرها الأهلي حتي الجولة 19

وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر ان تعقد لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اجتماعا مساء غد " الأربعا"، من أجل النظر في الشكوي عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس وفقا للإجراءات القانونية بسبب انشتار فيروس كورونا 

يذكر أن نادي شباب أهلي دبي الإماراتي كان متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإماراتي لكرة القدم قبل النهاية بـ 7 جولات، برصيد 43 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلغاء الدوري الهولندي رسميًا وعدم اعتماد بطل للمسابقة

أخبار الرياضة.. صالح جمعة يقترب من الزمالك.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي.. تفاصيل حلقة رامز الممنوعة من العرض لمسؤول أحد الأندية الكبيرة

رابطة المحترفين الإماراتية تخاطب الاتحاد الآسيوي بشأن مواعيد البطولات القارية

تعرف على خسائر رابطة الدوري الفرنسي بعد إلغائه.. رقم مهول لباريس سان جيرمان

عودة الدوري الإماراتي بشكل مبدئي منتصف أغسطس المقبل

رابطة الكالتشيو تقترح 13 يونيو موعدا لاستئناف منافسات الدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا

مد سن التعاقد ومكافأة نهاية الخدمة.. اعرف حقك فى قانون العمل الجديد

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

أجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق مع زوجها فى جلسة ليلية.. فيديو

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

بفستان كب.. نادية الجندي تبهر جمهورها بإطلالة سوارية

AdvertisementS

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

مرجان يكشف تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي

انفراجة كبيرة في تحديد مواعيد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كريم سامح في حوار لـ صدى البلد: رفضت السيتي من أجل ليفربول.. أتمنى استكمال مسيرة صلاح.. وأحلم بمنتخب مصر

كريم سامح: رفضت السيتي من أجل ليفربول.. ولا أعلم الكثير عن الكرة المصرية

رغم موقف المستشار.. تعرف على مباريات الزمالك المقرر خوضها في الدوري

مدرب الريال السابق: جوزيه وميدو سبب تعرفي على الكرة المصرية

قبل الإعلان عن جدول المسابقة..تعرف على مباريات الأهلي في الدوري

لدواع أمنية .. اتجاه لتغيير ملعب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ميسي يقود البارسا.. إعلان تشكيل برشلونة لمواجهة أتليتك بيلباو في الدوري الإسباني

وزير الشباب: تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ فتح الأندية وعودة النشاط الرياضى

عبد الناصر محمد: استكمال الدوري ليس له علاقة بالوطنية.. وتجاوزات قناتي الأهلي والزمالك كارثية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون ماكياج.. ريا أبى راشد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام..شاهد

لو أول مرة تروح الجيم.. معلومات وأسرار يجب عليك معرفتها

رسميا .. سيات تعلن عن كوبرا اتيكا 2021 عالية الأداء .. فيديو وصور