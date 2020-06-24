تعرف على الإجراءات الاحترازية المتبعة من جامعة حلوان لحماية طلاب الفرق النهائية خلال فترة الامتحانات

وأشار إلى تركيب الجامعة بوابات تعقيم على جميع المنافذ والبوابات لتعقيم الطلاب والعاملين قبل دخول الجامعة.

كما نوه بأنَّ الإدارة العامة للشئون الطبية ستقوم بتعقيم جميع قاعات ومدرجات الامتحانات قبل انعقاد كل لجنة امتحانات, وفي الفواصل بين اللجان في آن واحد كما يُجرى تجهيز وتدريب العمال في كل كلية على ماكينات الرش والتعقيم تحت إشراف الوحدات العلاجية وتأهيلهم للمساهمة في عمليات التطهير؛ وذلك تحت إشراف طبيب من الإدارة الطبية.





وأوضح أنه ستتم الاستعانة بالصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي في الفرز والتدقيق في جميع منافذ الجامعة.



