تعرف على الإجراءات الاحترازية المتبعة من جامعة حلوان لحماية طلاب الفرق النهائية خلال فترة الامتحانات

جامعة حلوان عن امتحانات الفرق النهائية:
تعقيم وتطهير يومي للجان الامتحانات
استخدام كواشف حرارية وبوابات تعقيم للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين
ارتداء الكمامة إجباريا داخل الجامعة وتقليل عدد الطلاب باللجان إلى الثلث
أعلنت جامعة حلوان خطتها للاستعداد الامتحانات الفرق النهائية، عن طريق توضيح آلية التعقيم والتطهير المقرر تطبيقها خلال فترة الامتحانات، وكيفية الحفاظ على سلامة الطلاب من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة, والدكتور حسام رفاعي، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد عمر، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان.
وأوضح رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم، أنَّ الجامعة تبذل قصارى جهدها لتعقيم منشآتها ومدرجاتها وفصولها وتطهيرها، وخاصة في فترة امتحانات الفرق النهائية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أنَّ عمليات التعقيم والتطهير تتم من خلال استخدام المطهرات والمعقمات الموصى باستخدامها وفق بروتوكول دقيق .
وأشار إلى تركيب الجامعة بوابات تعقيم على جميع المنافذ والبوابات لتعقيم الطلاب والعاملين قبل دخول الجامعة.
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كما نوه بأنَّ الإدارة العامة للشئون الطبية ستقوم بتعقيم جميع قاعات ومدرجات الامتحانات قبل انعقاد كل لجنة امتحانات, وفي الفواصل بين اللجان في آن واحد كما يُجرى تجهيز وتدريب العمال في كل كلية على ماكينات الرش والتعقيم تحت إشراف الوحدات العلاجية وتأهيلهم للمساهمة في عمليات التطهير؛ وذلك تحت إشراف طبيب من الإدارة الطبية.
وأوضح أنه ستتم الاستعانة بالصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي في الفرز والتدقيق في جميع منافذ الجامعة.
من الإجراءات المقرر اتباعها في جامعة حلوان قياس درجة حرارة كل طالب قبل دخوله للجنة الامتحان, وتتبع درجة حرارته, ومِنْ ثَمَّ مَنْ يثبت ارتفاع درجة حرارته يسمح له بتوقيع إقرار لتأجيل مادة الامتحان, ويتم إرساله للمستشفى لعمل التحاليل والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالته والتأكد من كونه حاملا للفيروس من عدمه, ويسمح له بالاستمرار في أداء باقي امتحانات المواد المقررة متى كان ذلك ممكنًا طبيًا مع التأكيد على ارتداء الكمامات لجميع الطلاب وتوفير الكحول والمواد المطهرة بكل لجنة, فضلا عن توفير كمامات وقفازات طبية إضافية، ووجود طبيب متابع بمقر اللجنة.
وأشار إلى أنه سيتم خلال هذه الفترة تعقيم الغرف يوميا لضمان عدم إصابة أى من الطلاب، و للحفاظ على سلامتهم .
وأضاف "نجم"، لـ"صدى البلد"، أنه تم تقليل عدد الطلاب داخل لجان الامتحانات إلى الثلث للحفاظ على التباعد والمسافات الآمنة، موضحا أنه إذا كانت اللجنة تتحمل 100 طالب فستتحمل هذا العام ثلاثين، وإذا كانت القاعة تتحمل 50 طالبا فستتحمل 15 طالبا.
وكان ذلك بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات بعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام 2019-2020 للفرق النهائية بالجامعات المصرية وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.