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نخوض حربا ضد كورونا.. نادر سعد: قرارات رادعة ضد الأطقم الطبية غير الملتزمة بالعمل في المستشفيات.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:09 م
صدى البلد
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عادل نصار
حذر المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، من أن هناك قلة من الأطباء والأطقم الطبية لا تلتزم بعملها في المستشفيات.


وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج "رأي عام"، المذاع عبر شاشة "ten"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المرضى يذهبون لبعض المستشفيات ولا يجدون من يقدم لهم الخدمة الطبية، متابعا أن الدولة ستطبق قرارات رادعة بحقهم.


وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن من لا يلتزم بالتواجد في هذه الظروف الصعبة سيجد رد فعل قويا من جانب الدولة، وتحدده وزارة الصحة، لافتا إلى أننا في حالة حرب مع فيروس خطير وعالمي.

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