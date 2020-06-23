AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

هل تتراجع أسعار الذهب بعد انتهاء أزمة كورونا؟.. برلماني يجيب

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:15 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
Advertisements
حسن رضوان
قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن أسعار الذهب قبل انتشار فيروس كورونا المستجد فى البلاد وصلت سعر الأوقية إلى 1550 دولارا، وبعد الفيروس وصلت لـ 1750 دولارًا، وذلك له دلائل كثيرة.


وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن أبرز الدلائل والمؤشرات أن معظم المستثمرين ورجال الأعمال اتجهوا إلى الاستثمار فى الاوقية الذهبية بسبب ركود اقتصاد البنوك وانخفاض الفوائد وضعف الإنتاج، واتجاهم إلى الذهب لكونه ملاذا آمنا لكى يضمن عودة عجلة الاقتصاد مرة أخرى وتعافيه بعد أزمة كورونا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الأوقية الذهبية بعد فيروس كورونا وانتعاش الاقتصاد وتوجه العديد من رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستثمار فى المجالات الاخرى بخلاف الذهب مما سيجعل هناك نوعا من الميزان بينه والمجالات الأخرى.

ووجه النائب نصيحة للمقبلين على الزواج وأولياء الأمور، قائلًا "لا تتشبثوا بالمهور، ويجب عدم المغالاة والنظر برحمة إلى الشباب فى هذه الظروف الراهنة". 

وكان ذلك بعد أن صعدت أسعار الذهب عالميًا في تعاملات أمس، الثلاثاء، مع ترقب الإفصاح عن بيانات النشاط الاقتصادي ووسط مراقبة مستجدات موجة ثانية من وباء كورونا.

وينتظر المستثمرون بيانات النشاط الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة والمقرر إعلانها اليوم، بعد أن أظهرت الأرقام في منطقة اليورو التحول إلى التعافي البطيء بعد الركود القياسي.


كما يظل تزايد جديد في أعداد المصابين بوباء كورونا في الارتفاع حول العالم، فيما يعتقد أنه موجة ثانية للوباء، وهو الأمر الذي يعزز إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19-5-2020

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 30 مايو

تراجع أسعار الذهب العالمية مع هدوء الطلب على الملاذات الآمنة

الذهب يتراجع عالميا مع صعود الأسهم بدعم آمال التعافي الاقتصادي

إنتاج الصلب العالمي يهبط 8.7% في مايو

ارتفاع أسعار الذهب عالميا..المعدن النفيس يحقق 15% مكاسب خلال 2020

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

هات المصلية بتاعتك .. وزير الأوقاف يكشف عن استعدادات فتح المساجد وموعدها

على حمام السباحة.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

بفستان كب.. نادية الجندي تبهر جمهورها بإطلالة سوارية

الحكومة: مصر ستودع الحظر بشكل كامل مع بدء تطبيق القرارات الجديدة

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وبيلباو في الدوري الإسباني.. تفاصيل

AdvertisementS

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

بعد تصديق السيسي..رسوم جديدة على 10 خدمات بقانون رسم التنمية..السجائر وعقود اللاعبين أبرزها

هيكون فى وقفة.. مجلس الوزراء: الإغلاق الفوري عقوبة عدم الالتزام بنسبة الـ 25 %.. فيديو

تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

موقف الموظفين بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.. الحكومة توضح.. فيديو

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

بعد حديثه عن أسباب ارتفاع إصابات كورونا.. الأطباء تطالب رئيس الوزراء بالاعتذار

حالة وحيدة تجبر الحكومة على العودة لتشديد الإجراءات.. تعرف عليها

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

دراسة جديدة: الشمس تقتل فيروس كورونا في دقائق.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الصحة الجنسية .. 5 فوائد غير متوقعة للشوفان على الرجال

للرجال .. تناول هذا النوع من البذور وشاهد النتيجة على صحة العظام

بماكياج ناعم.. ماجى بو غصن تتألق بإطلالة جريئة .. شاهد