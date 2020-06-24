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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: إنجازات السيسي تعجز الكلمات عن وصفها.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:29 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمود محسن
أكد أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب  والسياسيين أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة وحتى الآن؛ تعجز الكلمات عن وصفها أو رصدها، مشيرا إلى أنه كانت هناك تحديات كبيرة تواجه مصر أهمها تطهير الدولة من الجماعة الإرهابية .

وأضاف "نجاتي" خلال لقاء له من برنامج قلب مصر عبر فضائية الحدث اليوم ، أتى بعد ذلك بناء المؤسسات وإعادة بناء الهيبة المصرية، والذي كان نتيجة مجهود كبير التحكم من خلاله الشعب مع قائده.

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وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب  والسياسيين أن الرئيس السيسي مخلص لهذا الوطن، مؤكدًا أنه قام بالعديد من الإنجازات في كل المجالات وأن فكرة التنمية دائما ما يتحدث عنها الرئيس.

وأشار أكمل نجاتي إلى أن مجموعات الشباب عليها أن ترصد الجهود التي يقوم بها الرئيس وأن تقوم بتوعية الناس بتلك الجهود الكبيرة.

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب اننا في كثير من الأحيان نجد هجوما من مواقع السوشيال ميديا على فكرة أهمية المشروعات التي تقام على أرض الوطن، مؤكدا أنه لا بد أن يتم التوعية بأن تلك المشروعات تقام من أجل التنمية.
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