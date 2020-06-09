خلال 6 سنوات.. هاني يونس يوضح إنجازات ملف الإسكان في عهد الرئيس السيسي.. فيديو

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن ملف الإسكان الاجتماعي،هو أحد أهم الملفات التي كان يضعها الرئيس السيسي علي أجندة الاولويات.

وأضاف هاني يونس،خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية تحقق إنجاز غير مسبوق في ملف الإسكان, مشيرا إلي أنه تم بناء 775 ألف وحدة سكنية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء, إلى أن الواحدات السكنية التي تم بناؤها، تكون علي اتم وجه،من حيث التشطيبات والفرش المتواجد بداخلها، ومن حيث المساحات أيضا.

وأوضح هاني يونس, أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصي بان تكون الوحدات السكنية تحتوي علي 3 غرف وصالة، لكي تلبي احتياجات المواطنين، ولا يشعرون فيها بالضيق.

ونوه إلى أن الوحدات السكنية التي تنفذ منذ تولي الرئيس السيسي؛ تكون بالشكل الحضاري الجديد، وذو تصميم أنيق وعصري، وليس كما كان في السابق.